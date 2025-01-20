Kızılhaç, Gazze'den Esir Transferine Yardım Etti

Güncel

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'den İsrail'e 3 ve İsrail hapishanelerinden işgal altındaki Filistin topraklarına 90 esirin transferine yardım ettiklerini bildirdi.

ICRC, dün yürürlüğe giren anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ICRC'nin 3 esirin Gazze'den İsrail'e ve 90 Filistinli esirin İsrail'den işgal altındaki Filistin topraklarına gitmek için serbest bırakılmasına ve transferine yardım ettiği kaydedildi.

Operasyonun karmaşık olduğu aktarılan açıklamada, serbest bırakılanlar ve diğer kişilerin risklerini en aza indirmek için sıkı güvenlik önlemleri alındığı vurgulandı.

Açıklamada, transferler sırasında büyük kalabalıkların oluşmasının zorluklara sebep olduğu belirtilerek, "Gazze'de ICRC ekipleri patlamamış mühimmatların ve tahrip edilmiş altyapının oluşturduğu tehlikelerle mücadele etmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun, tarafların kabul ettiği üzere esirleri evlerine götürmek için çok aşamalı bir sürecin başlangıcına işaret ettiğine değinilen açıklamada, ICRC'nin tarafsız olarak esirlerin güvenli bir şekilde transferini kolaylaştırdığına dikkati çekildi.

Açıklamada, tarafların serbest bırakma operasyonları dahil her zaman uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiği hatırlatılarak, bunun sivilleri, tıbbi tesisleri ve personeli korumak için sürekli özen göstermeyi içerdiğinin de altı çizildi.

"Bu kritik anda gerekli bakımı sağlamak büyük bir sorumluluk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, serbest bırakılanlar sevdikleriyle yeniden bir araya gelebildiği için rahatladıklarını kaydetti.

Egger, "Bu kişilerin güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak ve bu kritik anda gerekli bakımı sağlamak büyük bir sorumluluk. Bu operasyon, taraflar bir anlaşmaya vardığı takdirde, savaşan taraflar arasında tarafsız bir aktör olarak rolümüzün hayatları nasıl kurtarabileceğinin ve değiştirebileceğinin güçlü bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm taraflardan, bir sonraki operasyonların güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için taahhütlere uymayı sürdürmelerini isteyen Egger, "Ekiplerimiz, daha fazla rehine ve tutuklunun serbest bırakılması ve daha fazla ailenin yeniden bir araya gelmesi için anlaşmayı uygulamaya devam etmeye hazır." ifadelerini kullandı.