Kızılhaç, İsrail'in serbest bıraktığı 16 Filistinliyi Nasır Tıp Kompleksi'ne getirdi - Son Dakika
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Kızılhaç, İsrail'in serbest bıraktığı 16 Filistinliyi Nasır Tıp Kompleksi'ne getirdi

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İsrail ordusu tarafından serbest bırakılan 16 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla Gazze'nin güneyindeki Nasır Tıp Kompleksi'ne getirildi. Kızılhaç, serbest bırakılanların aileleriyle buluşması için çalışırken sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu tarafından serbest bırakılan 16 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Tıp Kompleksi'ne getirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail tarafından serbest bırakılan 16 Filistinlinin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınarak Nasır Tıp Kompleksi'ne nakledildiği duyuruldu.

Açıklamada, komitenin söz konusu nakil işleminin yanı sıra serbest bırakılan Filistinlilerin aileleriyle bir araya gelebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından alıkonulan 2 bin 700'den fazla Filistinlinin serbest bırakılmasının ardından Gazze'ye nakledilmelerine kolaylık sağlandığı aktarılan açıklamada, Komitenin bu tarihten bu yana Filistinlilerin alıkonulduğu merkezleri ziyaret etme ve tutuklularla görüşme imkanı elde edemediği vurgulandı.

Öte yandan açıklamada serbest bırakılanların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmezken, daha önce serbest bırakılan Filistinlilerin maruz kaldıkları işkence ve insanlık dışı yaşam koşulları nedeniyle fiziksel ve psikolojik durumlarının oldukça kötü olduğu gözlemlenmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kızılhaç, İsrail'in serbest bıraktığı 16 Filistinliyi Nasır Tıp Kompleksi'ne getirdi - Son Dakika
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