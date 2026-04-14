Kızılhaç, Lübnan'da Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
Kızılhaç, Lübnan'da Saldırıyı Kınadı

14.04.2026 00:33
IFRC, Lübnan Kızılhaçı üyesi Hasan Badawi'nin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC), İsrail'in saldırısında bir Lübnan Kızılhaçı mensubunun öldürülmesini şiddetle kınadı.

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan Kızılhaçı acil durum sağlık görevlisi Hasan Badawi'nin ambulans görevi sırasında öldürülmesini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Badawi'nin, 12 Nisan akşamı öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, Kızılhaç'ın koruyucu amblemini taşıyan bir acil tıbbi ekibe yönelik bu saldırı da şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Badawi, 2012'de Lübnan Kızılhaçı'nda gönüllü olarak çalışmaya başlamıştı. IFRC, Badawi'nin ailesine, sevdiklerine ve Lübnan Kızılhaç meslektaşlarına en derin taziyelerini sunarken, yaralılara acil şifa diliyor." ifadelerine yer verildi.

Badawi'nin, İsrail'in 2 Mart'ta saldırılarına başladığı Lübnan'da insani görevlerini yerine getirirken öldürülen ikinci Lübnan Kızılhaçı gönüllüsü olduğu hatırlatıldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Beyt Yahun beldesinde saldırı düzenlenen bir noktaya giden Lübnan Kızılhaçı mensuplarını hedef aldığı aktarılmıştı.

İsrail saldırısı nedeniyle Lübnan Kızılhaçı mensubu 1 kişinin hayatını kaybettiği, diğerinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılhaç, Lübnan'da Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kızılhaç, Lübnan'da Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
