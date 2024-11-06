Kızılhaç, Lübnan için 100 milyon frang acil yardım çağrısı yaptı

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BEYRUT, 6 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmaların tırmanmasının ardından 100 milyon İsviçre Frangı (115 milyon ABD doları) acil yardım çağrısında bulundu.

Federasyon tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre, "Lübnan: Karmaşık Bir Acil Yardım Çağrısı" başlıklı çağrı, Lübnan'daki çatışmalardan etkilenen yaklaşık 600.000 kişiye acil ve uzun vadeli yardım sağlamayı ve kritik önemdeki Lübnan Kızılhaçı'nın ambulans hizmetlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Açıklamada Lübnan'daki çatışmaların tırmanması ve kitlesel yerinden edilmelerin, zaten vahim durumda olan sosyo-ekonomik koşulları daha da kötüleştirdiğine işaret edilerek bu durumun, kış yaklaşırken başta gıda, ilk yardım, ambulans hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri ve ısınma olmak üzere temel desteğin sağlanmasıyla bölgedeki insani durumun daha etkili şekilde iyileştirilmesi amacıyla yeni bir çağrıyı gerekli kıldığı ifade edildi.

Federasyonun Beyrut'taki operasyon müdürü Lotte Ruppert, "Evlerini terk eden yüz binlerce insana yardım etmek için temel ürünlere büyük ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu kişilerin birçoğu şu anda ya aileleriyle kalıyor ya da okul gibi geçici barınma yerlerinde yaşıyor" dedi.