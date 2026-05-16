Kızılırmak Deltası'nda Sörf Keyfi

16.05.2026 12:07
Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda nilüferler arasında ayakta kürek sörfü yapıldı.

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nda nilüfer ile kızıl eğrelti otları arasında ayakta kürek sörfü yapıldı.

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.

Yaz aylarına yaklaşırken canlanan deltada kızıl eğrelti otu (azolla filiculoides) ile "lotus" adıyla da bilinen nilüferler, su yüzeylerini kaplayarak görsel şölen sunuyor.

Kızılırmak Deltası'nın Habilli Mahallesi Kanal Boyu mevkisinde kızıl eğrelti otu ve nilüferler arasında ayakta kürek sörfü yapan Kadir Batuhan Kayar, farklı bir deneyim yaşadı.

Alanın kendisini çok etkilediğini dile getiren Kayar, "Burasını sosyal medyada görüp merak ederek geldim. Arkamda kızıl eğrelti otları, önümde nilüferler ve su papatyaları vardı. Gerçekten doğanın tam kalbindeyiz." dedi.

Deltada ayakta kürek sörfü yapmanın keyifli olduğunu vurgulayan Kayar, zorluklara rağmen manzaranın buna değdiğini belirtti.

Kayar, "Buranın atmosferinin esrarengiz bir büyüsü var. Gelirken mandalar, leylekler ve deltada yaşayan kuş türlerini de gördük. Muğla'dan gelen biri olarak buraya hayran kaldım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

