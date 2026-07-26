Kızılırmak'ta Kavga Sonrası Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kızılırmak'ta Kavga Sonrası Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Kızılırmak\'ta Kavga Sonrası Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Kırıkkale'de kavga sonrası Kızılırmak Nehri'ne düşen Ertuğrul Altan, dalgıçlar tarafından bulundu.

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde iddiaya göre çıkan kavgada darbedilen Ertuğrul Altan (37), bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Kızılırmak Nehri'ne düştü. Dalgıç polislerin çalışması sonucu Altan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Yeşil Vadi Caddesi üzerindeki Kızılırmak kenarında bulunan mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul Altan ile Ö.Y. ve D.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken Altan'ın, Ö.Y. ve D.Y. tarafından darbedildiği öne sürüldü. S.E. ve K.Ö.'nün tarafları ayırmaya çalıştığı sırada bölgeden uzaklaşmak isteyen Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü. Bir süre suda çırpınan Altan, ardından gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Nehir çevresinde yapılan aramalarda Altan'a ulaşılamaması üzerine bölgeye Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Dalgıç polislerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu Ertuğrul Altan'ın cansız bedeni, kıyıdan 10 metre uzaklıkta ve 3 metre derinlikte bulundu.

Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan Altan'ın cenazesi, otopsi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Ö.Y. ve D.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızılırmak'ta Kavga Sonrası Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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