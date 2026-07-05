Kızılırmak'ta Kaybolan Soner Koçyiğit için Arama Başlatıldı - Son Dakika
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Kızılırmak'ta Kaybolan Soner Koçyiğit için Arama Başlatıldı

Kızılırmak\'ta Kaybolan Soner Koçyiğit için Arama Başlatıldı
05.07.2026 21:25
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Sivas'ta Kızılırmak'a giren 37 yaşındaki Soner Koçyiğit kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, serinlemek için Kızılırmak'a giren ve kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Burhan köyü köprüsü mevkisinde Soner Koçyiğit (37) serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

Bir süre sonra Koçyiğit'in suda gözden kaybolması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Aynı bölgede 3 gün önce ırmakta kaybolan çocuğu arama çalışmalarına katılan Sivas ve Samsun AFAD, Malatya Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Ordu Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Soner Koçyiğit için suda arama çalışması başlattı.

Aynı bölgede 3 gün önce de 3 kişi akıntıya kapılmıştı

Olayın yaşandığı aynı bölgede 2 Temmuz'da Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı mevsimlik işçi Gülistan Şahin (19) ile aileleriyle köye gelen Zerda (13) ve Gülseren Şahin (15), ırmakta bulundukları sırada akıntının şiddetlenmesi sonucu suya kapılmıştı.

Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, iki çocuk ırmakta kaybolmuş, ekiplerce yapılan aramalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmış, Gülseren Şahin için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Gemerek, Güncel, Çocuk, Yaşam, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak'ta Kaybolan Soner Koçyiğit için Arama Başlatıldı - Son Dakika

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