İki aile arasında "boşanma" sebebiyle taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
İki aile arasında "boşanma" sebebiyle taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

İki aile arasında "boşanma" sebebiyle taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
26.08.2025 19:39
İki aile arasında "boşanma" sebebiyle taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında boşanma sebebiyle çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki aile arasında boşanma meselesi nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TAŞLI SOPALI KAVGADA 4 YARALI

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi taş ve sopalarla yaralandı.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Uzun uğraşların ardından kavga sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgada yaralanan K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19), ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki aile arasında 'boşanma' sebebiyle taşlı sopalı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

20:16
