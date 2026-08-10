Kızıltepe'de Damda Uyuma Geleneği - Son Dakika
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Kızıltepe'de Damda Uyuma Geleneği

Kızıltepe\'de Damda Uyuma Geleneği
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Aşırı sıcaklar nedeniyle Kızıltepe'de halk, serinlemek için damda 'taht'larda uyuyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 40 dereceyi aşan ve gece de etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle evlerinde duramayanlar, damlara kurdukları 'taht' denilen sedirlerde uyuyor. Bölgede 'dam palas' olarak nitelendirilen bu gelenekle gece serinliğinden yararlandıklarını belirten Birader Çeçen (24), damda uyumanın klimadan daha sağlıklı ve keyifli olduğunu söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkıyor. Kavurucu sıcakların gece saatlerinde de etkisini sürdürdüğü ilçede, evlerinde duramayanlar farklı serinleme yöntemlerine başvuruyor. Bunlardan biri de bölgede 'dam palas' olarak nitelendirilen, evlerin damlarına kurulan 'taht'larda uyuma geleneği. Güneşin batmasıyla damlara çıkanlar, 'taht' denilen sedirlerde geç saatlere kadar sohbet edip gecenin serinliğinden yararlanıyor, ardından burada uyuyor.

'AÇIK HAVADA UYUMAK DAHA SAĞLIKLI'

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Birader Çeçen, gecenin serinliğinden yararlanmak için kurdukları tahtların üzerinde geç saatlere kadar sohbet ettiklerini, ardından burada uyuduklarını söyledi. Açık havada uyumanın hem sağlıklı olduğunu hem de kendilerine huzur verdiğini ifade eden Çeçen, çocuklarının da tahtın üzerinde uyumayı çok sevdiğini belirtti. Çeçen, "Bölgemiz çok sıcak. Sıcaktan dolayı evde yatamıyoruz. Bu yüzden her zaman çıkıp damda uyuyoruz. Gördüğünüz gibi bu bizim tahtımız. 'Sedir' diyen de var. Damda uyumak bölgemizde bir gelenek. Her yıl damda uyuyoruz. Çok daha güzel. Gündüz hava sıcaklığı 45 dereceye kadar çıkıyor. Akşamları da 30 derece civarında. Damda yatıyoruz. Klimadan daha iyi ve sağlıklı. Klima önünde yattığımız zaman sabahları uyanamıyoruz. Ama damda yattığımız zaman güneşin doğuşuyla birlikte kalkıyoruz. En güzel, keyifli anı da o işte." dedi.

'YILDIZLARIN ALTINDA YATMAK ÇOK GÜZEL'

Gece açık havada uyumanın kendilerini dinlendirdiğini belirten Ahmet Yasin Keskin (16) de yıldızları seyrederek uyumanın büyük bir keyif olduğunu söyledi. Keskin, "Akşama doğru yatakları seriyoruz. Evin içi çok sıcak olduğundan kalamıyoruz, dışarıda yatıyoruz. Gece yıldızların altında yatmak çok güzel ve keyifli. Biz yıllardır her yaz damda tahtın üzerinde uyuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Damda Uyuma Geleneği - Son Dakika

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