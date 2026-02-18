Kızıltepe\'de Düğün Öncesi Silahlarla Ateş Açıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi gelini evinden almak için konvoyla gelenler, tabanca ve tüfekler ile dakikalarca havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu yorgun mermiler ve saçmalar, mahalledeki evlerin çatılarına düştü. Mahallede paniğe yol açan olay, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
