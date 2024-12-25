Kızıltepe'de Kavga: 4 Tutuklama

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Turgut Özal Mahallesi'nde dün husumetli iki grup arasında çıkan, 2 kişinin silahla yaralandığı, 1 kişinin darbedildiği kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmalarda ve şüphelilerin üst aramasında 2 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.E., T.A, K.Ç. ve S.Ç. tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.