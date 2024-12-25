Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.
Turgut Özal Mahallesi'nde dün husumetli iki grup arasında çıkan, 2 kişinin silahla yaralandığı, 1 kişinin darbedildiği kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmalarda ve şüphelilerin üst aramasında 2 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.E., T.A, K.Ç. ve S.Ç. tutuklandı.
Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Kavga: 4 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?