Kızıltepe'de Levyeli Kavga: 69 Yaşındaki Esnaf Hayatını Kaybetti

19.08.2025 11:00
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde esnaf arasında çıkan kavgada 69 yaşındaki Hasan Temel hayatını kaybetti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde oto sanayi sitesinde esnaf arasında çıkan levyeli kavgada başına darbe alan Hasan Temel (69), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle esnaf iki taraf arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Levyelerin de kullanıldığı kavgada başına darbe alan Hasan Temel (69), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Temel, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kafa travması geçiren Temel, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Hasan Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen bazı kişiler gözaltına alındı.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan, kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, ellerindeki levyelerle kavga eden gruba polisin biber gazı sıkarak müdahale ettiği ve tarafları ayırdığı görülüyor.

Kaynak: DHA

