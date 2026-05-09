Kızıltepe'de Motosiklet Kazası

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları belirlenemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,