Kızıltepe\'de Peygamber Sevdalıları, Gazze\'de 3. yılını dolduran soykırıma tepki gösterdi

Kızıltepe'de Peygamber Sevdalıları, Gazze'de 3. yılını dolduran soykırıma tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Kızıltepe Derneği'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğinde İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımı protesto edildi. İsrail karşıtı sloganların atıldığı programda tekbir getirildi ve Filistin'de ölenler için dua edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımı protesto edildi.
Peygamber Sevdalıları Kızıltepe Derneği'nce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa katılanlar İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımına tepki gösterdi.
İsrail karşıtı slogan atan grup, tekbir getirdi.
Açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kaynak: AA
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