Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
İpek Mahallesi Dedeman Kavşağı'nda iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada, yaralanan M.M. (47) Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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