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Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya gözaltı (2)

Manisa'da lise öğrencisi kızı D.K.'ya (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba B.K. (39), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. D.K., mahkemedeki ifadesinde, alkol bağımlısı olduğu için eşinin kendisine iftira attığını ileri sürerek, "18 yıllık evliyim. Eşim bana iftira atıyor. Ailevi sorunlarımız var. Kızımla cinsel ilişki yaşamadım. Eşim kızımı dolduruyor" dedi.