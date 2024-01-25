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Kızını ve kayınvalidesini öldüren öğretim görevlisi, eşini vurmadan önce yüzüne kezzap atmış - Son Dakika
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Kızını ve kayınvalidesini öldüren öğretim görevlisi, eşini vurmadan önce yüzüne kezzap atmış

İzmir'de kanser hastası olan Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, tabancayla vurarak öldürdüğü kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin cenazeleri düzenlenen törenle toprağa verildi. Öğretim görevlisi, eşini öldürmeden önce yüzüne kezzap atmıştı.

Kızını ve kayınvalidesini öldüren öğretim görevlisi, eşini vurmadan önce yüzüne kezzap atmış
25.01.2024 - 17:52,  Güncelleme: 17:54
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Kızını ve kayınvalidesini öldüren öğretim görevlisi, eşini vurmadan önce yüzüne kezzap atmış (2)

İzmir'de kanser hastası Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın, tabancayla vurarak öldürdüğü kızı Linda (4) ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin cenazeleri, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Ata Camisi'ne getirildi. Olay yerine yaklaşık 500 metre mesafedeki camide düzenlenen cenaze törenine ölenlerin yakınları ve mahalleli katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Linda Yılmaz ile Dilek Uzelli, gözyaşları içinde Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın cenazesi ise memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde, Hasalan Mahallesi Camisi'nde öğlen kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kızını ve kayınvalidesini öldüren öğretim görevlisi, eşini vurmadan önce yüzüne kezzap atmış - Son Dakika
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