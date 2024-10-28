Kızkalesi'nde Kazılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Kızkalesi'nde Kazılar Devam Ediyor

Kızkalesi\'nde Kazılar Devam Ediyor

Mersin Erdemli'deki Korikos Kalesi'nde yaşam alanları açığa çıkarılıyor, kazılar sürüyor.

28.10.2024 16:18
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi ve turistik Kızkalesi'ndeki Korikos Kalesi'nde bu yıl devam eden kazı çalışmalarında yaşam alanları ortaya çıkarılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Koordinesinde, Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Yıldırım'ın başkanlığında Korikos Kalesi'nde kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İki yıldır devam eden kazı çalışmalarında bu yıl Korikos Kenti'ndeki Korikos Kalesi içinde bulunan yaşam alanları ortaya çıkarılıyor. Daha önce bir kilise ve mescidin ortaya çıkarıldığı kazı alanında, bu yıl yaşam alanları ve surların arasında dipte bir tuvalet bulundu.

KORİKOS KALESİ'NDEKİ KONU VE YAŞAM BİRİMLERİ AÇIĞA ÇIKARILIYOR

Geçtiğimiz yıllarda bir kilise ile mescid kazısı tamamladıklarını belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Şener Yıldırım, "İki yıldır kaledeki konut, yaşam birimlerinin açığa çıkarılması için çalışıyoruz. Bununla birlikte burada nasıl bir yaşam vardı, bunun izlerini takip ediyoruz. Devam eden çalışmalarda konut sayısının çoğalmasıyla beraber gelecek yıllarda veriler kesinleşecek. Tahmini bir konutla birlikte bir nüfus tahmini yapacağız. Yaşam birimlerin dışında surlarla ilgili çalışmalarımız da var. Bu yıl sur dibinde bir mekan açığa çıkardık ve ilginç bir şekilde de tuvalet olduğunu gördük. Surun hemen üzerine inşa edilmiş bir orta çağ tuvaleti" dedi.

BAKANLIĞIN UYGULADIĞI 'GELECEĞE MİRAS' PROJESİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Bakanlığın uyguladığı 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında daha iyi ödeneklere sahip olduklarını ve bu yıl 15 işçi ile çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Yıldırım, etap etap gitmek kaydıyla 4-5 yıl içerisinde iç kaledeki çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

KORİKOS ANTİK KENTİ'NİN HELENİSTİK DÖNEMDEN İTİBAREN VARLIĞI BİLİNİYOR.

Korikos Antik Kenti'nin Helenistik dönemden itibaren varlığını bildiklerini anlatan Yıldırım; "Sonrasında Roma ve Bizans döneminde varlığını sürdürmüş. 7. yüzyılda Arap istilalarının başlamasıyla beraber bir savunma yapısı yoğunluğu görülür. Anadolu'da. 8. yüzyıl içerisinde de buraya bir kale inşa söz konusu olduğunu, antik dönem kaynakları bize aktarıyor. Devam eden süreçte kale biraz harap olmuş; Çünkü 12. yüzyılın hemen başında imparatorun verdiği bir emir ile Korikostaki kalenin onarılması emrediliyor. Buradaki ilk sur duvarlarının sağlam evresini biz 12. yüzyılın başına tarihlendiriyoruz" diye konuştu.

KENT YAKLAŞIK 2.200 YILLIK BİR GEÇMİŞE SAHİP

Kızkalesi denilince akla ilk adadaki kalenin geldiğine dikkat çeken Yıldırım; "Biz buradaki kale için Korikos kalesi ismini kullanıyoruz. Bu adadaki kalenin karadaki karşılığı. Bir biriyle bağlantılı ve aynı dönemde inşa edilmiş zaten. Kentin kuruluşu ise yaklaşık 2 bin 200 yıllık bir geçmişe sahip; ama kalenin bugünkü durumu 700, ilk yapım evresi bin yıllık" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızkalesi'nde Kazılar Devam Ediyor - Son Dakika

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