Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü - Son Dakika
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Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki kızlarının düğün mevlidine giderken yaşanan kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada geriye düğün davetiyeleri kaldı.

21.08.2024 00:09
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KIZLARININ DÜĞÜNÜNE GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 4 ÖLÜ (2)

GERİYE DÜĞÜN DAVETİYESİNDEKİ İSİMLERİ KALDI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki kızlarının saat 15.00'deki düğün mevlidine giderken, bulundukları kamyonetin Batman Kozluk karayolunda TIR ile kafa kafaya çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden Remziye ve Medeni İba çiftinden geriye düğün davetiyeleri kaldı. Kazada ayrıca çiftin kızları Neslihan İba ile Medeni İba'nın kız kardeşi Mensuriye Güler de hayatını kaybetmişti.

KAZAYLA İLGİLİ İDDİA; HATALI SOLLAMA

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Silvan ilçesi kırsal Sulubağ Mahallesi'nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Gözaltındaki sürücü M.Ş.A.'nın işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamaya göre; Medeni İba'nın sollama yaptıktan sonra TIR'la karşı karşıya geldiği, sürücü M.Ş.A.'nın TIR'ı sağa kırmasına rağmen kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü - Son Dakika

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