KKTC açıklarında batan gemide kaybolan Eskişehirli Elmas Demir'in çocukları: 'Dirisinden vazgeçtik, ölüsünü istiyoruz' - Son Dakika
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KKTC açıklarında batan gemide kaybolan Eskişehirli Elmas Demir'in çocukları: 'Dirisinden vazgeçtik, ölüsünü istiyoruz'

KKTC açıklarında batan gemide kaybolan Eskişehirli Elmas Demir\'in çocukları: \'Dirisinden vazgeçtik, ölüsünü istiyoruz\'
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KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na giden ve 30 Ağustos'ta alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiden Eskişehirli 5 çocuk annesi Elmas Demir'in (58) çocukları, annelerinin bulunmasını istedi. Demir'in kızı Özge Demir, gemide yaşananlara dair videoları izlediklerini belirterek, 'Şimdiye kadar tamam, dirisi bulunmadı ama en azından ölüsünün bulunup bir mezarını sevmek istiyoruz' dedi. Oğlu Cemal Demir ise annesinin çığlık seslerini duyduğunu ve ihmal olduğunu söyledi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiden Eskişehirli Elmas Demir'in (58) çocukları, annelerinden gelecek haberi beklediklerini söyleyerek, "Dirisinden vazgeçtik, ölüsünü istiyoruz. Annemizi bulun" dedi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı, 20 kişi ise kayboldu. Kayıpların arasında olan Eskişehirli 5 çocuk annesi Elmas Demir'in Kıbrıs'ta eşi Abbas Demir ile birlikte oturduğu, bir otelde temizlik görevlisi olarak çalıştığı, Türkiye'ye giriş-çıkış yapmak için gemiye bindiği belirtildi. Olay sırasında Türkiye'de bulunan Abbas Demir'in kazayı duyduktan sonra Kıbrıs'a dönüğü ifade edilirken, Elmas Demir'in Eskişehir'de yaşayan çocukları ve yakınları, gözyaşı dökerek gelecek bir haberi bekliyor.

'BARİ TOPRAĞI OLSUN, TOPRAĞINI SEVELİM'

Demir'in çocukları, gemi alabora olduğu sırada çekilen görüntüleri izlediklerini ve tesadüfen annelerini görüntülerde fark ettiklerini söyledi. Elmas Demir'in kızı Özge Demir, "Biz videoları da izledik. Çoğu kişi 'Gemiyi geri döndürün' diyor ama döndüren olmuyor. Üstlerinden kapıları kilitliyorlar. Hatta annemin bir tane videosu var. Yukarıdan kurtulanlar video çekmiş. Annem elini çocuğun birine uzatıyor ama kimse yardım etmiyor. Resmen yardıma muhtaç bir şekilde orada ölüme terk edilmiş bir şekildeler. Şimdiye kadar tamam, dirisi bulunmadı ama en azından ölüsünün bulunup bir mezarını sevmek istiyoruz. Ne olursunuz annemi görün, annemi bulun. Biz sizden bunu istiyoruz. Çaresiz bir durumdayız. Benim annem zaten orada. Babam orada perişan, hasta şekilde. Her gün bir televizyon karşısına geçip ağlıyor 'Benim karımı bulun' diye. Babamın orada, sadece dayımın oğlu var, o görüyor geminin battığını. Arayıp da 'Gemi battı' bu şekilde diye haber de verilmiyor babama. Kendi gidip orada çaresiz bir şekilde bekliyor. Hastaneleri gezdi, morgları gezdi. Ben annemin bulunmasını istiyorum. Tamam, dirisinden vazgeçtik ama ölüsünü bulun bize. Benim annem ucuz bir şekilde böyle ölemez. Annemizin bulunmasını istiyoruz. Ne olursunuz toprağı bari olsun. Toprağını bari sevelim. Biz onu istiyoruz. Biz artık tamam, dirisinden vazgeçtik ama ölüsünü istiyoruz. Ne olursunuz yardım edin. Ne olursunuz bulun, onu orada o şekilde bırakmayın" dedi.

'BEN ANNEMİ İSTİYORUM'

Annesi Elmas Demir ile son olarak 3 gün önce konuştuğunu söyleyen Cemal Demir (36), gözyaşı dökerek, "İzledim. Annemin çığlık seslerini duydum. Yani çıkamadığını, el uzatıyorlar, elini uzatıyor ama kimsenin yardım etmediğini görüyorum. Annem bağırıyor, 'Tut tut' diye bağırıyor. İçine giriyor annem, resmen içine giriyor gemi batarken. Yani bu bir ihmal. Benim annem 2 gündür, 3 gündür denizin altında, çıkmıyor. Ben ne yapacağım? Biz haberini alamıyoruz. Yani denizin altında mı, sürüklendi mi onu da bilmiyoruz. Yani cesedini alacak mıyız, alamayacak mıyız, onu da bilemiyoruz. Benim annemi verin, ölüsünü istiyorum artık. Dirisini vermediniz, ölüsünü verin benim annemin. Ben annemi istiyorum" diye konuştu.

'ANNEM SUYUN ALTINDA'

Elmas Demir'in oğlu Uğur Demir (34) ise şunları söyledi:

"Yani kötü bir durum. Yaşanmayacak şey yaşandı. Dönseydi daha iyiydi. İnsanları dinleseydi daha iyiydi, bu facia yaşanmazdı. Ama dinlemediler. Resmen direkt ölüme terk ettiler. Annem suyun altında. Yani çıkanların içinde değil. Listeler açıklandı, 20 kişinin arasında suyun içinde. Dalgıçlar girecek, hala girmedi. Babam orada, perişan halde. Morglara girdi, hepsini teşhis yaptı, bulamadı"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KKTC açıklarında batan gemide kaybolan Eskişehirli Elmas Demir'in çocukları: 'Dirisinden vazgeçtik, ölüsünü istiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC açıklarında batan gemide kaybolan Eskişehirli Elmas Demir'in çocukları: 'Dirisinden vazgeçtik, ölüsünü istiyoruz' - Son Dakika
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