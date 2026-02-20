KKTC Başbakanı: Türkiye En Güçlü Döneminde - Son Dakika
KKTC Başbakanı: Türkiye En Güçlü Döneminde

KKTC Başbakanı: Türkiye En Güçlü Döneminde
20.02.2026 22:53
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, bugünün Türkiye'sinin dış politika, savunma sanayisi ve birçok parametrede yalnızca Cumhuriyet döneminin değil, son üç asrın en güçlü seviyesine ulaştığını belirterek, "Devletimizin uluslararası arenadaki etkinliği, caydırıcılığı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, bugünün Türkiye'sinin dış politika, savunma sanayisi ve birçok parametrede yalnızca Cumhuriyet döneminin değil, son üç asrın en güçlü seviyesine ulaştığını belirterek, "Devletimizin uluslararası arenadaki etkinliği, caydırıcılığı ve itibarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir zirveye taşınmıştır." dedi.

Darülaceze Başkanlığında gerçekleştirilen Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda konuşan Üstel, İslam medeniyetinin asırlar boyunca bilimi yalnızca teknik bir ilerleme aracı olarak değil, insanı, ahlakı ve adaleti esas alan bir hikmet yolculuğu olarak gördüğünü ifade etti.

Fuat Sezgin'in, İslam medeniyetinin dünya medeniyetinin yapıtaşı olduğuna inandığını ve bu yolda öncülük ettiğini aktaran Üstel, şöyle konuştu:

"Geçmişte yaptığımızı biliyordu, bugün ve gelecekte de yapabileceğimize inancı tamdı. İşte bugünler, yaşadıklarımız, onun bu tezlerini birçok anlamda ispat eden günlerdir. Detayların büyük fotoğrafları görmemize engel olmasına izin vermemeliyiz. Bugünün Türkiye'si, dış politika, savunma sanayisi ve birçok parametrede yalnızca Cumhuriyet döneminin değil, son üç asrın en güçlü seviyesine ulaşmıştır. Devletimizin uluslararası arenadaki etkinliği, caydırıcılığı ve itibarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir zirveye taşınmıştır. Bugün artık sadece Cumhuriyet dönemini değil, Osmanlı'dan bugüne uzanan üç asırlık dönemi aşan bir Türkiye'den söz ediyoruz. Bu güçlü irade ve vizyon, yalnızca siyasi ve diplomatik alanda değil, savunmadan teknolojiye, eğitimden bilime kadar her alanda kendisini göstermektedir. KKTC olarak bizler de bu vizyonun bir parçası olmanın bilinciyle eğitimi, bilimi ve gençlerimizi stratejik öncelik olarak görüyoruz."

Üstel, tüm çabalarına karşın KKTC'yi Türkiye dışında tanıyan bir ülke bulunmadığını dile getirerek, "Bize bu yeter. Çünkü bizim anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye olmasaydı, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belki de Kıbrıslı Türk bulamayacaktınız." dedi.

"Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele, kol kola ve tek yüreğiz"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974'te savunma sanayisinde sıkıntılı bir dönemin yaşandığını anlatan Üstel, "Bugün baktığımızda gençlerimizin, değerli teknik adamlarımızın girişimleriyle dünyada savunma sanayisinde iyi bir nokta elde edildi. Bütün bunlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüyor." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişe göre eğitimde de çok önemli yerlere geldiğini, uluslararası öğrencilerin aldıkları eğitimle gittikleri yerlerde de birer fahri elçi olarak Türkiye'nin güzelliklerini anlattığını kaydeden Üstel, KKTC'nin de hem Türkiye'den hem de dünyanın birçok ülkesinden gençleri yetiştirmek için adeta bir eğitim adası olarak dünyaya mührünü vurduğunu söyledi.

Üstel, Gazze'de yaşananlara değinerek, on binlerce insanın katledildiğini ve bu duruma en güçlü tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini belirtti.

Kıbrıs adasının İngilizlerin eline geçmesinin ardından bunları Kıbrıs'ta da yaşadıklarını dile getiren Üstel, şunları kaydetti:

"Varoluş mücadelesinde yine Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük destekleriyle bugünlere geldik. Tabii ki baktığımız zaman Filistin'in ana vatanı yok ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti'dir. O yüzden her türlü baskıya rağmen bugünlere geldik ve ülkemizi daha ileriye götürmek için gençlerimizle tek yürek olup çalışıyoruz. Bunu yaparken de ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele, kol kola ve tek yüreğiz. Türkiye'nin, her zaman Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinde ayrı bir yeri olmuştur ve kalkınması için de büyük destekleri olmuştur."

Kaynak: AA

