KKTC Başbakanı Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, " Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini, yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları ve bölgede değişen güvenlik dengelerini yakından takip ediyoruz." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Lefkoşa'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin temelinde sarsılmaz bir kardeşlik, güçlü bir güven, karşılıklı sevgi ve derin bir saygı bulunduğunu belirten Üstel, bu bağı geçmişten alınan güçle her geçen gün daha da büyüttüklerini ve yeni işbirlikleriyle geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Üstel, KKTC halkının yaşamına dokunan projeleri ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıklarını ve bu projelerin ana vatan Türkiye'nin katkılarıyla hayat bulduğunu kaydederek, iki ülke arasındaki bu karşılıklı güvenin, ortaya konulan bütün büyük projelerin ve tarihi yatırımların en temel göstergesi olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yakın ilgisiyle KKTC'nin kalkınma yolculuğunda önemli adımlar attığına işaret eden Üstel, pek çok alanda ülkenin geleceğini değiştirecek projeleri birlikte hayata geçirdiklerini aktardı.

Üstel, Yılmaz'ın 2 günlük ziyaretinde devam eden projeleri değerlendireceklerini, tamamlanan yatırımları halkın hizmetine sunacaklarını ve gelecek 5 yıl için yeni projelerin ilk adımlarını birlikte atacaklarını anlattı.

"Kıbrıs Türk halkının yanında duran Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta yolcu gemisinin batmasının ardından devam eden arama çalışmalarını da değerlendireceklerini dile getiren Üstel, "Bu süreçte Kıbrıs Türk halkının yanında duran, bütün imkanlarını seferber eden ve arama çalışmalarına büyük bir katkı sağlayan ana vatan Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Üstel, bugün bağımlılıkla mücadelenin ele alınacağı bir sempozyuma katılacaklarını ifade ederek, "Madde bağımlılığı özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan büyük bir tehdittir. Bu nedenle bağımlılıkla mücadeleyi çok önemli bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi, aynı zamanda insanımızı, ailelerimizi ve geleceğimizi koruma mücadelesi olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Yatırım ve projeler

Yılmaz ile gerçekleştirilecek iki günlük programa ilişkin bilgi veren Üstel, KKTC'de son 40 yılın en büyük spor altyapısı yatırımlarını hayata geçireceklerini belirterek, Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi projesini tanıtacaklarını söyledi.

Üstel, ülkenin tarımsal üretimi açısından önem taşıyan CYPFRUVEX Soğuk Hava Entegre Tesisleri'nin açılışını yarın gerçekleştireceklerini aktararak, bu yatırımın ürün kayıplarını azaltma ve rekabet gücünü artırma yoluyla üreticinin alın terini koruyacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile yapacakları görüşmelerde devam eden projelerin yanı sıra hastane, okul, kara yolları, enerji, fiber optik altyapı, dijital dönüşüm ve sosyal konutlara ilişkin çalışmaların gözden geçirileceğinden bahseden Üstel, başlatılan tüm projeleri planlanan sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Üstel, Doğu Akdeniz'de yaşanan askeri ve stratejik gelişmeleri değerlendireceklerine dikkati çekerek, "Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini, yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları ve bölgede değişen güvenlik dengelerini yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin her şeyden önce geldiğinin altını çizen Üstel, bu konudaki hiçbir gelişmeyi görmezden gelemeyeceklerini ve ihmallere izin vermeyeceklerini söyledi.

Üstel, ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin vazgeçilmez teminatı olduğunu belirterek, "Milli davamızı, egemen eşitliğimizi ve devletimizin haklarını Türkiye ile tam bir dayanışma içerisinde savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek 5 yıllık dönemin KKTC için büyük bir kalkınma ve dönüşüm dönemi olacağı değerlendirmesinde bulunan Üstel, Türkiye ile birlikte çok önemli projelere imza atarak KKTC'ye çağ atlatacak yatırımları hayata geçireceklerini kaydetti.

Üstel, yeni dönemde de Türkiye ile omuz omuza daha büyük hedeflere yürüyeceklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Kıbrıs Türk halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti.