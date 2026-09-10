KKTC Başbakanı Üstel'den batan gemi için Meclis'te araştırma komitesi açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi'nde Girne açıklarında batan gemiyle ilgili araştırma komitesi kurulacağını bildirerek, komiteye tam destek vereceklerini söyledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Girne açıklarında batan gemi ve kayıp yolcular nedeniyle olağanüstü toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başbakan Üstel, Filo Jet kazasıyla ilgili polis soruşturmasının sürdüğünü hatırlatarak, "Meclis'te araştırma komitesi kurulacak. Araştırma komitesine tam destek veriyoruz. Komitede Ulusal Birlik Partisinden 3, Cumhuriyetçi Türk Partisinden ise 2 milletvekili yer alacak." ifadelerini kullandı.

Üstel, Girne açıklarında batan ve halen 14 yolcusuna ulaşılamayan gemiye yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, arama kurtarma çalışması için İstanbul'dan yola çıkan üçüncü geminin, pazar akşamı KKTC'de olacağını ve pazartesi çalışmalarına başlayacağını dile getirdi.