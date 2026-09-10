KKTC Başbakanı Üstel'den batan gemi için Meclis'te araştırma komitesi açıklaması - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel'den batan gemi için Meclis'te araştırma komitesi açıklaması

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiyle ilgili Cumhuriyet Meclisi'nde araştırma komitesi kurulacağını bildirdi. Üstel, 14 yolcuya ulaşılamayan gemi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve İstanbul'dan yola çıkan üçüncü geminin pazartesi çalışmalara başlayacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi'nde Girne açıklarında batan gemiyle ilgili araştırma komitesi kurulacağını bildirerek, komiteye tam destek vereceklerini söyledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Girne açıklarında batan gemi ve kayıp yolcular nedeniyle olağanüstü toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başbakan Üstel, Filo Jet kazasıyla ilgili polis soruşturmasının sürdüğünü hatırlatarak, "Meclis'te araştırma komitesi kurulacak. Araştırma komitesine tam destek veriyoruz. Komitede Ulusal Birlik Partisinden 3, Cumhuriyetçi Türk Partisinden ise 2 milletvekili yer alacak." ifadelerini kullandı.

Üstel, Girne açıklarında batan ve halen 14 yolcusuna ulaşılamayan gemiye yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, arama kurtarma çalışması için İstanbul'dan yola çıkan üçüncü geminin, pazar akşamı KKTC'de olacağını ve pazartesi çalışmalarına başlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Ünal Üstel, Denizcilik, Politika, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel'den batan gemi için Meclis'te araştırma komitesi açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel'den batan gemi için Meclis'te araştırma komitesi açıklaması - Son Dakika
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