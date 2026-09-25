KKTC Başbakanı Üstel, gemide her alanın tarandığını, başka naaş bulunmadığını söyledi - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel, gemide her alanın tarandığını, başka naaş bulunmadığını söyledi

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KKTC Başbakanı Üstel, gemide her alanın tarandığını, başka naaş bulunmadığını söyledi
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide her metrekarenin incelendiğini, ulaşılmamış alan kalmadığını ve başka naaşa rastlanmadığını söyledi. Üstel, aramaların havada, karada ve denizde sürdürüleceğini, bulunan VDR'nin polise teslim edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen kazada batan geminin her yerinin incelendiğini, ulaşılmamış bir alan kalmadığını belirterek, "Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası sonrası yürütülen arama çalışmalarında gelinen son aşamaya ilişkin kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Yapılan bilgilendirme toplantısında, arama çalışmalarında elde edilen görüntüler ailelerle paylaşılırken, geminin içerisinde yürütülen tarama ve teknik çalışmalar ayrıntılı şekilde aktarıldı. Üstel, arama çalışmalarının havada, karada ve denizde sürdürüleceğini belirterek, bugün ulaşılan VDR'nin incelenmek üzere polise teslim edildiğini belirtti.

Üstel, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin kayıplara ulaşmak için elindeki tüm imkanları seferber ettiğini ve gereken tüm çabayı ortaya koyduğunu kaydetti. Üstel, "Arama çalışmaları ilk etapta TCG IŞIN ile başladı. İkinci etapta TCG ALEMDAR da çalışmalara katıldı ve iki gemi birlikte görev yaptı. Ardından derin su arama çalışmalarına imkan sağlayan Optimus Prime–Derin Su gemisi de çalışmalara dahil oldu. Deniz kuvvetlerimizin unsurları, arama ekipleri ve teknik imkanlarla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük" dedi.

Bugünkü sunumda Derin Su şirketinin sahibi Orhan Taktak yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdiğini söyleyen Üstel, geminin içinin nasıl tarandığı ve kesilerek her bölümüne nasıl ulaşıldığının görüntülerle aktarıldığını ifade etti. Üstel, şunları kaydetti:

"Her metrekare, her çanta ve her koltuk incelendi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı. Geçen hafta bulunan naaşa da son derece güç şartlarda ulaşıldı. Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün bulunan VDR, yani Seyir Veri Kaydedicisi, polise teslim edildi. Gerekli incelemeler ilgili makamlar tarafından yapılacaktır.

Devlet olarak tüm imkanlarımızı ortaya koyduk. Eldeki bütün imkanlar kullanıldı. Dünyadaki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan imkanları seferber ettik. Arama çalışmalarında değerlendirilebilecek imkanları denemeye devam edeceğiz. Ailelerimizin endişesini yürekten paylaşıyorum. Arama çalışmalarından vazgeçmeyeceğiz. Tüm kayıp yakınlarımıza metanet ve sabır diliyorum. Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yapacak, tüm imkanlarımızla kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Devam eden hukuki süreçleri de yakından takip ediyoruz. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa, yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek. Arama çalışmalarına katkı sağlayan ve insanüstü gayret gösteren tüm ekiplere halkımız adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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