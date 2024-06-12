KKTC Başbakanı Üstel: Adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel: Adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz

KKTC Başbakanı Üstel: Adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin davasını takip ettiklerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvendiklerini belirtti. Üstel, Adıyaman'da yapılan Grand İsias Oteli davasının üçüncü duruşması için kente geldi ve adaletin yerine gelmesini beklediklerini ifade etti. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı da sorumluların cezalandırılmasını arzuladıklarını dile getirdi.

12.06.2024 10:19
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan Grand İsias Oteli'nde hayatını kaybedenlere ilişkin mahkeme sürecini takip ettiklerini belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğinin inancını taşıyoruz." dedi.

Beraberindeki heyetle Grand İsias Oteli davasının üçüncü duruşması için kente gelen Üstel, Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

KTTC'nin depremde sporcularını kaybettiğini hatırlatan Üstel, "Acımız çok büyük. Bugün Adıyaman'da KKTC'nin hükümeti, muhalefet parti başkanı, milletvekilleri, barolar birliği başkanı, kurum ve kuruluş temsilcileri ve evlatlarımızın anneleri, babaları Adıyaman'dadır. Adıyaman'da adalet arıyoruz. Çünkü bizim acımız büyüktür, bu acımız dinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Üstel, şöyle devam etti:

"Acımız devam ederken oteli inşa edenlerin gerekli cezaları almaları için ve en azından Türkiye adaleti yerine gelene kadar biz devlet olarak davanın takipcisi olacağız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğinin inancını taşıyoruz. Beklentimiz bugün üçüncü raporun düzenlenmesi ve bu raporun ışığında durumun yorumlanması ve otel sahiplerinin hepimizin, bizim devlet olarak arzuladığımız olası kasıttan yargılanması için bu davayı sonuna kadar savunacağız. KKTC olarak bir bütün olarak takipçisi olacağız."

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta, ikinci duruşması ise 26 Nisan'da yapılmıştı. Tutuklu sanıklardan 2'si, 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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