KKTC Başbakanı Üstel, Yılmaz\'la 30 milyar TL\'lik 2027 anlaşma hazırlığını görüştü

(ANKARA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ankara temasları kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Üstel ve Yılmaz'ın görüşmesinde, yaklaşık 30 milyar TL kaynak içermesi öngörülen 2027 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'na ilişkin hazırlıklar ele alındı.

KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Anavatan Türkiye'nin desteğiyle ülkemizde yürütülen projelerin de değerlendirildiği görüşmede, devam eden yatırımlar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.