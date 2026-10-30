KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Ada'da kalıcı çözüm için Türkiye ile işbirliğini sürdürecek

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Ada'da kalıcı çözüm için Türkiye ile işbirliğini sürdürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Ada'da adil ve kalıcı çözüm için Türkiye ile yakın istişare ve işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı. Erhürman, bu açıklamasında Türkiye ile işbirliğine ve istişareye vurgu yaptı.
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Türkiye ile yakın istişare ve işbirliği içinde Ada'da adil ve kalıcı çözüm için çalışmaya devam edeceğiz"
Kaynak: AA
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