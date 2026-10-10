KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Başkent Toplantıları'nda Kıbrıs sorununu konuşacak - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Başkent Toplantıları'nda Kıbrıs sorununu konuşacak

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Başkent Toplantıları\'nda Kıbrıs sorununu konuşacak
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15-16 Ekim'de Ankara'da temaslarda bulunacak. Erhürman, Başkent Toplantıları'nda "Bölgedeki Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu" başlıklı konuşma yapacak, 16 Ekim'de gazetecilerle görüşüp aynı gün Türkiye'den ayrılacak.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15-16 Ekim tarihlerinde Ankara'da çeşitli temaslarda bulunacak. Erhürman, 15 Ekim'de Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nda (TEPAV) düzenlenecek toplantıya katılacak ve Başkent Toplantıları'nda "Bölgedeki Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu" başlıklı bir konuşma yapacak. Erhürman, 16 Ekim'de ise gazetecilerle bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erhürman, Başkent Toplantıları'na katılmak üzere 15 Ekim Perşembe günü Ankara'ya gelecek. Erhürman, farklı alanlardan isimleri bir araya getiren düşünce platformunun toplantısına onur konuşmacısı olarak katılacak. Erhürman'ın burada yapacağı "Bölgedeki Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu" başlıklı konuşmada, Kıbrıs sorununu bölgedeki güncel gelişmeler çerçevesinde değerlendirmesi bekleniyor.

Erhürman, Ankara programı kapsamında 15 Ekim'de ayrıca TEPAV'da düzenlenecek bir toplantıya katılacak. 16 Ekim'de gazetecilerle bir araya gelecek Erhürman, programının tamamlanmasının ardından aynı gün Türkiye'den ayrılacak.

Kaynak: ANKA
DiplomasiPolitikaEkonomiTürkiyeKıbrısAnkaraGüncelSon Dakika

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