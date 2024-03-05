KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i eleştirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'i eleştirdi.
Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'ndaki KKTC standını ziyaret eden Tatar, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Tatar, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in 12 Şubat'ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Kıbrıs'ın gerçeklerini eğer hala göremedilerse, eğer hala anlayamadılarsa herhalde bunun kusuru bizde değil, kusur onlardadır." dedi.
Kıbrıs'ta iki ayrı halk olduğunu vurgulayan Tatar, 1571'den 1923 Lozan Antlaşması'na kadar Kıbrıs Adası'nın Osmanlı Devleti'nin bir parçası olduğunu anımsattı.
Tatar, Ada'da hiçbir zaman Rum ve Yunan ikilisinin tek başlarına egemen olduğu bir dönem bulunmadığına işaret ederek, "Böylesine bir tarihi olan Ada'da İngiliz döneminde Rum nüfusunda çoğalma oldu. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için Kıbrıs Türkü'ne her türlü haksızlık yapıldı. Türkiye hep yanımızda olduğu için bunu engelleyebildik." diye konuştu.
1960 Anlaşması ile yeni bir cumhuriyet kurulduğunu kaydeden Tatar, "O cumhuriyetin kurucu ortağı Kıbrıslı Türklerdir. Yani Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de egemenlik hakkı vardır. Orada devlet kurma hakkı vardır. Madem ki o devleti silah zoruyla yıktılar, Türkleri dışarı attılar. Kıbrıs Türkleri de özden gelen müktesep haklarıyla kendi devletlerini kurdular. O devlet şu anda 1961 yılında kurulduğu için en az Rumlar kadar bizim de devlet geçmişimiz vardır." ifadelerini kullandı.
Tatar, Kıbrıs'ın Türkiye'ye 60 kilometre, Yunanistan'a 1000 kilometre, AB merkezine de 2 bin kilometre uzaklıkta olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Dolayısıyla Türkiye ile aramızdaki bağı hiç kimse koparamaz. Onların oynadıkları oyun, Kıbrıs'ın federal çatı altında AB'ye girmesi ve yavaş yavaş Türkiye bağlantısının kopartılmasıdır, Türkiye AB üyesi olmadığı için. Böylece Türkiye'nin garantörlüğü bitecek, askerini çekecek. Orada Kıbrıslı Türkler zamanla eritilecek, hepimiz tarihten silineceğiz. Oynanan oyun bu ama asla bunlara müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıs'ın gerçekleri öylesine ortaya çıkmıştır ki o kadar milli davadır ki Kıbrıs'ta kendi devletimizi yaşatmak zorundayız. Eğer KKTC'den vazgeçersek bittiğimiz gündür. Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'den dışlandığı gündür. Onun için iki devletli çözümü öneriyoruz. Zaten 60 yıldır Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır."
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