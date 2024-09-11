Tatar'dan İngiltere'ye Eşit Muamele Çağrısı - Son Dakika
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Tatar'dan İngiltere'ye Eşit Muamele Çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık hükümetine Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlara karşı sorumlulukları olduğunu hatırlatarak, adaletsizliklerin gözden geçirilmesini istedi.

11.09.2024 15:17
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adadaki garantör güçlerden biri olarak Birleşik Krallık hükümetine Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlara karşı sorumlulukları olduğunu hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkına yönelik eşit olmayan muamelenin gözden geçirilmesini istedi.

İngiltere'nin GB News kanalına konuşan Tatar, adaya yönelik adaletsizliklerden birinin Birleşik Krallık'tan KKTC'ye doğrudan uçuşların yapılmaması olduğuna işaret etti.

Tatar, kendilerine yönelik izolasyonların hafifletilmesinin barışa katkıda bulunacağını vurgulayarak Kıbrıs Türk halkına yönelik eşit olmayan muamelenin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Vizyonlarının Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm olduğuna dikkati çeken Tatar, " Enerji, su, doğal kaynaklar gibi birçok alanda iş birliği yapılması, hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar için fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan yaklaşık 20 bin İngiliz vatandaşı olduğunu ifade ederek "Yıllar içinde çok iyi bağlantılar kurduk. Buradaki halkımız İngiliz toplumuyla bütünleşmiş durumdalar. Binlerce insanımız Kıbrıslı Türkleri destekliyor ancak ne yazık ki halkıma yönelik eşitsizlik halen devam etmektedir. Birleşik Krallık hükümetine, Kıbrıs'ın garantör güçlerinden biri olarak Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlara karşı sorumlulukları ve yükümlülükleri olduğunu hatırlatıyorum. Adaletsizliğe son verilmesi çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Halkı için adalet çağrısı yapan Tatar, Kıbrıslı Rumların tanınan bir devleti olduğuna ve adil olmayan bir şekilde 20 yıl önce Avrupa Birliği (AB) üyesi yapıldığına ancak KKTC'nin birlik dışında kaldığına işaret ederek hali hazırda Kıbrıslı Rumların AB'deki pozisyonlarını kullanarak Kıbrıslı Türkleri ambargolarla sıkıştırdığını belirtti.

Tatar, kendilerine dayatılmış bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini söyledi.???????

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Kaynak: AA

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