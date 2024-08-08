KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Erenköy Direnişi, küçük bir Çanakkale Zaferi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın birçok yerinde üniversite eğitimi gören Kıbrıs Türkü gençlerin, eğitimlerini yarıda bırakarak vatan müdafaasına katıldıklarına dikkat çekerek, "Erenköy Direnişi, benzerlikleriyle küçük bir Çanakkale Zaferi'dir." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan 1964'deki Erenköy Direnişi'nin 60. yıl dönümü ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Erenköy Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer, şehit yakınları, bölge okullarından öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk ve KKTC bayraklarının göndere çekilmesiyle başladı.

Şehitlik Özel Defteri'nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tarafından imzalanmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Erenköy Şehitliği'ndeki anma töreni, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlandı.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Direnişi'nin Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, burada yazılan kahramanlık destanı sayesinde 60 yıl sonra Doğu Akdeniz'de bağımsız bir devlet olan KKTC'nin bugün Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) bir üyesi haline geldiğini söyledi.

Tatar, 1964'deki Erenköy Direnişi için Kıbrıs Türkü gençlerin, üniversite eğitimlerini yarıda bırakarak vatan müdafaasına katıldıklarına işaret ederek, "Erenköy Direnişi, benzerlikleriyle küçük bir Çanakkale Zaferi'dir. Şanlı Erenköy Direnişi sırasında genç yaşlarda, tahsillerini yarıda kesip Türkiye ve birçok yerden akın ederek vatan müdafaasında canlarını siper eden şehitler, Kıbrıs Türkü'nün yazmakta olduğu destanın bir simgesi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Erenköy Direnişi sırasında Türkiye'nin garantörlük haklarına dayanarak hava kuvvetlerini göndermek suretiyle Rum-Yunan ikilisini bozguna uğrattığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bugün de Türkiye olmadan Kıbrıs meselesinde herhangi bir anlaşmanın olmayacağını vurguladı.

Tatar, konuşmasını, Erenköy şehitleri ile Erenköy müdahalesi sonunda şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'e Allah'tan rahmet dileyerek sonlandırdı.