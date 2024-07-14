KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SANKON Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SANKON Heyetini Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tatar, KKTC'nin Türk devletlerinin en güneyde açılan bir penceresi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'nin tanınması ve ambargoların kaldırılması için mücadele verdiklerini belirtti. SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu ise KKTC'nin ileride tam bağımsız devlet olarak küresel organizasyonlarda yer alması gerektiğini vurguladı. Heyet ayrıca KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu ziyaret etti.

14.07.2024 02:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşen kabulde konuşan Tatar, SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu ve heyetini ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk devleti KKTC'nin, tüm Türk devletlerinin en güneyde açılan bir penceresi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin desteği ile KKTC'nin tanınması ve uygulanan ambargoların kaldırılması için mücadele verdiklerini kaydeden Tatar, ülkesindeki altyapının bu anlamda güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu da KKTC ile olan ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON'un, Ada'yı ziyaret ettiğini aktararak, KKTC'nin ileride tam bağımsız devlet olarak küresel organizasyonlarda yerini alması gerektiğini vurguladı.

SANKON heyeti Ataoğlu'nu ziyaret etti

KKTC temasları çerçevesinde başkent Lefkoşa'da bulunan Cevahiroğlu ve beraberindeki iş dünyasından oluşan heyet, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu tarafından kabul edildi.

KKTC Başbakan Yardımcılığında gerçekleşen kabulde, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu Başkanı Mahmut Tandoğan da hazır bulundu.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Cevahiroğlu ve heyetine ziyaretten dolayı teşekkür ederek, SANKON'un, KKTC ekonomisine katkı sağlayan çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise konuşmasında, Türkiye ile KKTC arasındaki ticari ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizerek, "Ada'da iki millet ve iki devlet vardır ve KKTC bağımsız bir devlettir. Uluslararası toplum ve dünya devletleri, bu gerçeği kabul etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cevahiroğlu ve berberindeki heyet, KKTC'deki resmi temasları kapsamında daha sonra KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve KKTC'nin her alanda desteklenmesi konuları ele alındı.

Kaynak: AA

Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Yardımcısı, Fikri Ataoğlu, Türkiye, Tatar, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SANKON Heyetini Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
23:18 Aydın’da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 02:49:55. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SANKON Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement