KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SANKON Heyetini Kabul Etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşen kabulde konuşan Tatar, SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu ve heyetini ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk devleti KKTC'nin, tüm Türk devletlerinin en güneyde açılan bir penceresi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin desteği ile KKTC'nin tanınması ve uygulanan ambargoların kaldırılması için mücadele verdiklerini kaydeden Tatar, ülkesindeki altyapının bu anlamda güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu da KKTC ile olan ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON'un, Ada'yı ziyaret ettiğini aktararak, KKTC'nin ileride tam bağımsız devlet olarak küresel organizasyonlarda yerini alması gerektiğini vurguladı.

SANKON heyeti Ataoğlu'nu ziyaret etti

KKTC temasları çerçevesinde başkent Lefkoşa'da bulunan Cevahiroğlu ve beraberindeki iş dünyasından oluşan heyet, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu tarafından kabul edildi.

KKTC Başbakan Yardımcılığında gerçekleşen kabulde, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu Başkanı Mahmut Tandoğan da hazır bulundu.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Cevahiroğlu ve heyetine ziyaretten dolayı teşekkür ederek, SANKON'un, KKTC ekonomisine katkı sağlayan çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise konuşmasında, Türkiye ile KKTC arasındaki ticari ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizerek, "Ada'da iki millet ve iki devlet vardır ve KKTC bağımsız bir devlettir. Uluslararası toplum ve dünya devletleri, bu gerçeği kabul etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cevahiroğlu ve berberindeki heyet, KKTC'deki resmi temasları kapsamında daha sonra KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve KKTC'nin her alanda desteklenmesi konuları ele alındı.