KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyetini kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'ya gelen Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyetini kabul etti.
Tatar, Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel ve beraberindeki Türkiye ve Azerbaycanlı üyelerden oluşan heyetle Cumhurbaşkanlığında görüştü.
Kabulde konuşan Tatar, daha adil bir dünya oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, KKTC'ye uygulanan ambargo ve engellemelere dikkati çekti.
Tatar, ziyaretin KKTC'nin tanınırlığını güçlendirdiğine işaret ederek, "Bize yapılan büyük haksızlık var. Bunun için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan sık sık 'Dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür' demektedir. Dünyanın daha adil bir düzleme oturması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Erikel de Türkiye ve Azerbaycan'dan hukukçularla KKTC'yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Amacımız, KKTC'deki hukukçu arkadaşlarımız ile tanışmak ve arabuluculuk veya hukukun değişik alanlarında birlikte yapılacak çalışmalar ile ülkelerimiz arasındaki hukukçu ve hukuki iletişimin artırılmasıdır." diye konuştu.
Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyeti, KKTC temasları çerçevesinde Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Başkent Lefkoşa'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelen heyet, temaslarına yarın da devam edecek.???????
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