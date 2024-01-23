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KKTC Cumhurbaşkanı İngiliz Yüksek Komiserine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı İngiliz Yüksek Komiserine Tepki Gösterdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin Güney Kıbrıs'a akredite Yüksek Komiseri İrfan Sıddık'ın KKTC'nin tanınmayacağını savunmasına tepki gösterdi. Tatar, İngiliz Yüksek Komiserinin iç işlerine karışmaya hakkı olmadığını belirterek, KKTC'nin Türk milletinin desteğiyle varlığını sürdüreceğini vurguladı. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Sıddık'ın beyanlarını sert bir şekilde kınayarak, KKTC'nin tanınması konusunun Sıddık'ın keyfine kalmadığını ve KKTC'nin bir realite olduğunu ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı İngiliz Yüksek Komiserine Tepki Gösterdi
23.01.2024 - 20:55,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin hiçbir zaman tanınmayacağını" savunan İngiltere'nin Güney Kıbrıs'a akredite Yüksek Komiseri İrfan Sıddık'a tepki göstererek, "İngiliz Yüksek Komiseri'nin hiçbir şekilde iç işlerimize karışmaya hakkı yoktur. Arkamızda Türk milleti var." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Güney Kıbrıs'a akredite Yüksek Komiseri Sıddık'a tepki gösterdi.

Tatar, "KKTC'nin hiçbir zaman tanınmayacağını" söyleyen Sıddık'ın, Kıbrıslı Türklere ve KKTC liderliğine ne tavsiye ne de akıl verecek pozisyonda olduğunu kaydetti.

Sıddık'ın açıklamalarının, Doğu Akdeniz'deki dengeleri İngiltere lehine bozmaya yönelik olduğuna işaret eden Tatar, "İngiliz Yüksek Komiseri'nin hiçbir şekilde iç işlerimize karışmaya hakkı yoktur. Arkamızda Türk milleti var. Federasyon konusunda geriye dönüş olmayacağı gibi KKTC, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da varlığını sürdüren bir Türk devleti olarak ilelebet yaşayacaktır ve buna kimse de engel olamayacaktır." dedi.

Tatar, Yüksek Komiser Sıddık'ın beyanatlarını şiddetle kınayarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da anavatan Türkiye ile yollarına devam edeceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs ile müzakerelerin başlaması için ön koşullarının, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olduğunu yineledi.

Bakan Ertuğruloğlu'dan da sert tepki

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yaptığı yazılı açıklamada, Komiser Sıddık'a sert tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu, Sıddık'ın, KKTC'nin iç işlerine müdahale etmek suretiyle hem diplomatik hem de terbiye sınırlarını aştığını belirtti.

Sıddık'ın beyanlarının halkı tahrik etmeyi amaçladığını kaydeden Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon modeline dönüş yok, biz o defteri kapattık. Rum, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanındığı sürece hiçbir zaman federasyon temelinde bir anlaşmayla ilgilenmemiştir. Sorunu yaratan ve körükleyen sizsiniz. Rum'a hala daha 'sen Kıbrıs Cumhuriyeti'sin' muamelesi yapan siz, buna karşı onurlu bir mücadele veren Kıbrıs Türk halkına hakaretlerde bulunuyorsunuz. Bu terbiyesizlik, bu şımarıklık, bu diplomatik nezaketten yoksunluktur."

Ertuğruloğlu, KKTC'nin tanınması konusunun Sıddık'ın keyfine kalmadığını vurgulayarak, "KKTC'nin anavatan Türkiye dışında tanınmaması, bu devletin olmadığı anlamında yorumlanamaz. Tanınma veya tanınmama, devletin varlığını veya yokluğunu gösteren bir unsur da değildir. İrfan Sıddık beğense de beğenmese de tanısa da tanımasa da KKTC bir realitedir, vardır ve Sıddık ve benzerlerine rağmen de diğer ülkeler tarafından da tanınacaktır." görüşlerini dile getirdi.

İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Sıddık, bir gazeteye verdiği röportajda, "Kıbrıs Türk liderliğinin çok net olması lazım. Ne istiyorlar? Eğer pozisyonları 'egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü istiyoruz' ise bunun verilmesi mümkün değil. Peki o zaman halkınıza ne sunacaksınız? KKTC'nin tanınması mı? O da olası değil. 2 devletin kabul edilmesini sağlayamayacaksınız!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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