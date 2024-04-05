KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'de Türk toplumu temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'de Türk toplumu temsilcileriyle görüştü

Geniş Video İzle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin başkenti Washington'da Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelerek bölgedeki durum ile Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili konuları ABD'li muhataplarına iletti. Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ve KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını belirtti. Ayrıca, Tatar New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya gelecek.

05.04.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'de Türk toplumu temsilcileriyle görüştü

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki durum ile Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili öne çıkan konuları ABD'li muhataplarına ilettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin başkenti Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Türk toplumu örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği yetkililerinin de yer aldığı toplantıda katılımcılar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs meselesi olmak üzere çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Tatar görüşmenin ardından Türk basın mensuplarıyla da bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatar, bölgedeki durumu ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili öne çıkan konuları ABD'li muhataplarına ilettiğini, özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini söyledi. ABD'li yetkililerin KKTC'nin son dönemde gündeme taşıdığı güçlü mesajları yakından takip ettiğini ifade eden Tatar, KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını anlattı.

"Egemen eşit ve eşit uluslararası statü" siyasetinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın "çok önemli" olduğunu kaydetti. Tatar, Hudson Enstitüsü'nde ABD'li uzmanlarla yaptığı görüşmenin de "faydalı" geçtiğini ve ABD'lilerin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'deki ziyareti çerçevesinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'de Türk toplumu temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'ın Zeytinyağı İhracatı Mart Ayında 66 Milyon Dolar Oldu
    12:54 Aydın'ın Zeytinyağı İhracatı Mart Ayında 66 Milyon Dolar Oldu

    Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan zeytinyağı ve zeytinin, Mart ayındaki ihracatı 66 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aydın'ın ihracat rakamları her geçen yükselmeye devam ediyor ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) 2024 yılında dökme zeytinyağı ihracatındaki yasağa rağmen ihracatta yüzde 9'luk düşüşle ihracat pazarlarında tutunmayı başardı.

  • Erzincanlılar Ramazanın Son Cuma Namazında Camilere Akın Etti
    12:54 Erzincanlılar Ramazanın Son Cuma Namazında Camilere Akın Etti

    Erzincanlılar, Ramazan ayının son cuma namazında camilere akın etti. Camilerin iç mekanları tamamen dolarken avlularda da vatandaşlar saf tuttu. İbadetlerini huşu içinde yapan vatandaşlar, Ramazan ayını uğurluyor olmanın hüznünü yaşadı.

  • Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye personeliyle bayramlaştı
    12:54 Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye personeliyle bayramlaştı

    Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaşma töreni düzenledi. Mandalinci, Bodrum'un menfaatine kararlar alacaklarını ve güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

  • BUÜ'de geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi
    12:53 BUÜ'de geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

    Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapıldı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları ve Üniversite Genel Sekreteri ile birlikte personelle bayramlaştı. Yılmaz, konuşmasında üniversitenin 50. yılını kutlayacaklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

  • Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Yıl Dönümü Kutlamaları Gerçekleştirildi
    12:53 Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Yıl Dönümü Kutlamaları Gerçekleştirildi

    Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önünde düzenlenen kutlama törenine, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve diğer teşkilat üyeleri katıldı. Törenin ardından İl Emniyet Müdürü Ekici, Polis Eğitim Merkezi Müdürü Sezai Er ile birlikte Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret ederek çiçek takdim etti.


11:44 Türkiye’deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı Türkiye'deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı
11:24 İmamoğlu’ndan “Murat Kurum nasıl bir rakipti“ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan "Murat Kurum nasıl bir rakipti?" sorusuna tek cümlelik yanıt
10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
10:06 Mersin’de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu
08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
12:40 Poyraz’ın Survivor All Star’dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil’den yorum: Benim şampiyonum Poyraz'ın Survivor All Star'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum: Benim şampiyonum
12:39 DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın mazbatası verildi DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatası verildi
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
11:48 Depremde kaybolmuştu Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu Depremde kaybolmuştu! Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu
11:27 Dudak dudağa geldiler Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç Dudak dudağa geldiler! Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç
11:19 TV8’nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
10:55 Dev maç pazar İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 12:57:15. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'de Türk toplumu temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement