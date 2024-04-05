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- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'de Türk toplumu temsilcileriyle görüştü

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki durum ile Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili öne çıkan konuları ABD'li muhataplarına ilettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin başkenti Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Türk toplumu örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği yetkililerinin de yer aldığı toplantıda katılımcılar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs meselesi olmak üzere çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Tatar görüşmenin ardından Türk basın mensuplarıyla da bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatar, bölgedeki durumu ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili öne çıkan konuları ABD'li muhataplarına ilettiğini, özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini söyledi. ABD'li yetkililerin KKTC'nin son dönemde gündeme taşıdığı güçlü mesajları yakından takip ettiğini ifade eden Tatar, KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını anlattı.

"Egemen eşit ve eşit uluslararası statü" siyasetinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın "çok önemli" olduğunu kaydetti. Tatar, Hudson Enstitüsü'nde ABD'li uzmanlarla yaptığı görüşmenin de "faydalı" geçtiğini ve ABD'lilerin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'deki ziyareti çerçevesinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.