 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "GKRY, İsrail ile işbirliği yaparken Gazze'ye yardım konusunda samimi değil" - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "GKRY, İsrail ile işbirliği yaparken Gazze'ye yardım konusunda samimi değil"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kontrolündeki toprakları kullanan ABD ve İngiltere'nin Tel Aviv'e askeri destek verdiğini belirterek, İsrail ile işbirliği yapan GKRY'nin Gazze'ye yardım konusunda samimi olmadığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "GKRY, İsrail ile işbirliği yaparken Gazze\'ye yardım konusunda samimi değil"
21.12.2023 - 11:14,
Abone Ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kontrolündeki toprakları kullanan ABD ve İngiltere'nin Tel Aviv'e askeri destek verdiğini belirterek, "İsrail ile işbirliği yapan GKRY, Gazze'ye yardım konusunda samimi değil." dedi.

Son bölgesel gelişmelerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'nin GKRY'de iki askeri üssünün olduğunu dile getirerek, "Eğer buradan İsrail'e askeri ve lojistik destek veriliyorsa İngiltere'yi şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Tatar, GKRY'nin kontrol ettiği topraklarda İsrail'e destek için son dönemde artan ABD ve Fransız askeri varlığına dikkati çekerek, GKRY tarafından gündeme getirilen "Gazze'ye deniz yolu ile insani yardım koridoru"nun Rum topraklarından İsrail'e askeri desteği "perdeleme" niyetini taşıdığını savundu.

"İnsani yardım koridoru konusunda samimi olsalardı İsrail ile bu kadar yakın olmazlardı"

Tatar, GKRY'nin tüm bu eylemleri, Kıbrıs'ın garantörünün Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin de Ada'nın ortağı olduğunu göz ardı ederek gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

"İsrail ile işbirliği yapan GKRY, Gazze'ye yardım konusunda samimi değil." diyen Tatar, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen buradaydı. Onlar geliyor, bir taraftan bunlar gidiyor. İşbirlikleri devam ediyor. Bir yandan bazı ülkelerin askeri faaliyetleri, diğer taraftan GKRY'nin İsrail ile ilişkileri, tüm bunlara bakınca insani yardım koridoru işini diğer mevzuları 'perdeleme' olarak düşünüyorum. Eğer Rumlar, insani yardım koridoru konusunda samimi olsalardı İsrail ile bu kadar yakın olmazlardı. Dolayısıyla burada bir samimiyetsizliğin olduğu gerçek."

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Kıbrıs, Gazze, Tatar, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'GKRY, İsrail ile işbirliği yaparken Gazze'ye yardım konusunda samimi değil' - Son Dakika


11:21
Benzinin ardından bir kallavi zam da motorine geliyor Benzinin ardından bir kallavi zam da motorine geliyor
11:13
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Naci Görür'ü aday gösteriyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Naci Görür'ü aday gösteriyor.
11:08
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor
10:25
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor

Son Dakika
11:21 Benzinin ardından bir kallavi zam da motorine geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Naci Görür'ü aday gösteriyor.
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın aşk yaşamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:40:58. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "GKRY, İsrail ile işbirliği yaparken Gazze'ye yardım konusunda samimi değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement