KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı

Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisi Musa Sarı'nın cenaze törenine katıldı.

Tatar, Canik Merkez Camisi'nde Kıbrıs gazisi Musa Sarı için düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

Aileye başsağlığı dileyen Tatar, burada yaptığı konuşmada, Sarı'ya Allah'tan rahmet diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı olarak cenazede bulunmasının çok anlamlı olduğunu belirten Tatar, "Kıbrıs gazileri bizim için çok değerlidir. Çünkü onlar 19, 20, 21 yaşlarında Mehmetçikler olarak Kıbrıs'ın savunması, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşması için Kıbrıs'a çıkarken, elbette hepimizin duaları onlarlaydı. Harekatta şehit düşenleri rahmetle anıyorum." dedi.

Tatar, o günden bu yana gönül birliği içinde bulundukları gazilerin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sarı'nın cenazesi, Derecek Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan Tatar, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Canik Belediyesini de ziyaret etti.

Cenaze törenine Sarı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile askeri ve mülki erkan katıldı.