KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi açılış için gün sayıyor

Türkiye tarafından yapımına 3 yıl önce başlanan ve mayısta açılması planlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi inşaatında son aşamaya gelindi.

Başkent Lefkoşa'daki KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin yer aldığı kompleksteki son rötuşlar AA ekibi tarafından dronla görüntülendi.

Yapımına 2022 yılında başlanan ve KKTC'nin sembol yapıları arasında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 639 bin 475 metrekarelik alana inşa edildi.

Kompleks içinde yer alan Millet Bahçesi'nde ise oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile benzer mimariye sahip olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

Mayısın ilk haftasında açılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi'nin taşınması öngörülüyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın yeni yerine taşınmasının ardından halen kullanılan tarihi binanın müze olarak hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

Türkiye tarafından KKTC'ye yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişlerken, Lefkoşa'da dağınık halde faaliyet gösteren kurumların da bir araya toplanması hedefleniyor.