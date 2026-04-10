KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler\'den Türk dünyasına çağrı Açıklaması

10.04.2026 12:01
"Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına sahip çıkması gerekiyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, "Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına sahip çıkması gerekiyor." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Azerbaycan Milli Meclisi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi dostluk grupları toplantısı için Bakü'de bulunan Öztürkler, üç ülke parlamentolarındaki 6 dostluk grubunun başkan ve üyeleriyle şehitlikleri ziyaret etti.

Öztürkler, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC yetkililerinin katıldığı toplantıların Kıbrıs Türk halkının temsiliyeti açısından önemli olduğunu söyledi.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasıyla artık benzer toplantılara resmi şekilde katıldıklarını bildiren Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öztürkler, ana vatan Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın KKTC'ye desteklerinden takdirle bahsederek, "Bunu diğer Türk devletlerinden de bekliyoruz. İnşallah bu destek artarak devam eder. Aynı tarihi, aynı dili taşıyan ve aynı ecdadın torunları olarak daha fazla sahiplenme bekliyoruz." dedi.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin İsrail ve ABD ile yaptığı anlaşmalardan endişe duymadıklarını dile getiren Öztürkler, "Çünkü Kıbrıs Türk halkının yanında Türkiye Cumhuriyeti var. Kıbrıs Türk halkının içi rahat. Ana vatanımızın garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı gerekliliktir ve asla tartışma konusu değildir." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
