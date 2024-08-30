KKTC'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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KKTC'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlandı.

30.08.2024 14:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlandı.

TAK'ın haberine göre, Lefkoşa'da bulunan Atatürk Anıtı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel gibi birçok önemli isim katıldı.

Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, özel deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türk ulusunun en büyük zaferlerinden olup Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünde bir kere daha huzurunuzdayız. Başkomutanlığınızda, kahraman Mehmetçiğin büyük cesaretiyle 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz, Dumlupınar'da zaferle sonuçlanırken, 30 Ağustos Türk ulusunun esareti kabul etmeyeceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir."

Kıbrıs Türk halkının da 30 Ağustos zaferinden aldığı ilham ve güçle ulusal mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Tatar, "Kıbrıs Türk halkı 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümeye devam edecek, devletinden ve egemenliğinden asla vazgeçmeyecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de deftere şu ifadeleri yazdı:

"Yüce milletimiz ve kahraman ordumuzun, her türlü imkansızlığa rağmen giriştiği kurtuluş mücadelesi, 26 Ağustos'ta başkomutanlığınızda başlayan taarruz ile 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kesin bir zaferle taçlandırılmıştır. Bu zafer, ezilmiş ve haksızlığa uğramış milletlere örnek ve ilham kaynağı olmuştur."

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç da anı defterine yazdığı mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman Türk ordusu ana vatandaki istiklal mücadelesinde olduğu gibi Kıbrıs'ta da haksızlığa ve zulme maruz kalan Kıbrıs Türkü'nün hukukunu, hak ve menfaatlerini 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla korumaya devam edecek ve bir oldubittiye asla müsaade etmeyecektir."

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

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