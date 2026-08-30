KKTC'de Alabora Olan Gemide Tedbirler Alındı - Son Dakika
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KKTC'de Alabora Olan Gemide Tedbirler Alındı

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KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne'de alabora olan gemi için hastanelerde ve limanda tedbirler aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemideki yolculara müdahale için hem limanda hem de hastanelerde her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne'de alabora olan gemiye ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yolcu gemisinin alabora olmasının ardından ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

Hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbirin alındığı vurgulanan açıklamada, "Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de Alabora Olan Gemide Tedbirler Alındı - Son Dakika

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