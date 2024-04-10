KKTC\'de Bayram Namazı Kılındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bayram namazı kılındı.
Vatandaşlar bayram namazını kılmak üzere yerel saatle 06.30'da ülke genelindeki camilerde toplandı.
Başkent Lefkoşa'daki Hz. Abu Bekir Camisi'ne gelenler cami içini ve avlusunu doldurdu.
Bayram namazının kılınmasının ardından cemaat, başta Gazze olmak üzere İslam dünyası için dua etikten sonra bayramlaştı.
Bayram namazını Hz. Ebu Bekir Camisi'nde kılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Tatar, "Şu anda Gazze'de Filistin'de büyük acı yaşayan, orada olup da bu felaketi yaşayan kardeşlerimize sabırlar diliyorum, yaşamlarını yitirenlere rahmet diliyorum. En kısa zamanda Gazze'deki katliamın durmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1960'lı yıllarda Gazze'dekine benzer katliam ve acılar yaşadığını hatırlatarak, barış, huzur ve güvenin kendileri için ne kadar önemli olduğunu bu aziz mübarek günde anladıklarını söyledi.
Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'daki yıkılan otelde yaşamlarını yitiren ve KKTC'de "Şampiyon Melekler" olarak bilinen kolej öğrencilerine bir kez daha rahmet dileyen Tatar, bayram ziyaretleri için trafiğe çıkacak sürücüleri kazalara karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde de bulundu.
KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele kentlerinde de Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti.
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