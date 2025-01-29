KKTC'de Çalıntı Araç Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC'de Çalıntı Araç Tartışması

KKTC'de çalıntı araçların kamu hizmetinde kullanılması tartışma yarattı. CTP konuyu Meclis'e taşıdı.

29.01.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ülkeye ithal edildikten sonra çalıntı olduğu anlaşılan ve gümrükte el konulan bazı araçların kamu hizmetlerinde kullanılması tartışmalara neden oldu.

Çalıntı araçların kamu hizmetinde kullanılmasına tepki gösteren ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), konuyu Cumhuriyet Meclisi'ne taşıdı.

CTP Grup Başkanvekili Sıla Usar İncirli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Bu iddia doğruysa, bu hırsızlığı meşrulaştırmaktan başka bir şey değildir. Bu ülke bu kadar aciz mi?" ifadesini kullandı.

KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ise araçların kullanımına ilişkin bir yasal sorun bulunmadığını belirterek, "Devlet tarafından el konulan araçları devletin ihtiyacı doğrultusunda kullanmak gerekir. Bu araçları ambarda bekletip, çürümesine vesile olamayız. Yapılan işlemlerde hiçbir sıkıntı, hiçbir gayri yasal durum yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Berova, ülkeye ithal edilen araçlarda çalıntı sayısının, alınan tedbirler sayesinde en aza indirildiğini kaydederek, böyle araçların ülkeye gelmemesi için mevzuat çalışmasının tamamlandığını vurguladı.

Araçların ihaleyle satışının yapılamayacağına işaret eden Berova, bu nedenle incelemesi tamamlanan 27 aracın, Devlet Emlak Malzeme Dairesi'ne devredildiğini aktardı.

KKTC'de bu araçların kamu hizmetinde kullanılması nedeniyle "Çalıntı araç resmi hizmette kullanılabilir mi?" tartışmaları başlamıştı.

Çoğunlukla İngiltere ve Japonya'dan ithal edilen araçlara, ülkeye girişlerinde çalıntı olduğunun tespit edilmesinin ardından el konulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Kıbrıs, Maliye, Ulaşım, Hukuk, Yaşam, Kamu, Ctp, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Çalıntı Araç Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC'de Çalıntı Araç Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.