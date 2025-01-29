KKTC'de Çalıntı Araç Tartışması

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ülkeye ithal edildikten sonra çalıntı olduğu anlaşılan ve gümrükte el konulan bazı araçların kamu hizmetlerinde kullanılması tartışmalara neden oldu.

Çalıntı araçların kamu hizmetinde kullanılmasına tepki gösteren ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), konuyu Cumhuriyet Meclisi'ne taşıdı.

CTP Grup Başkanvekili Sıla Usar İncirli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Bu iddia doğruysa, bu hırsızlığı meşrulaştırmaktan başka bir şey değildir. Bu ülke bu kadar aciz mi?" ifadesini kullandı.

KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ise araçların kullanımına ilişkin bir yasal sorun bulunmadığını belirterek, "Devlet tarafından el konulan araçları devletin ihtiyacı doğrultusunda kullanmak gerekir. Bu araçları ambarda bekletip, çürümesine vesile olamayız. Yapılan işlemlerde hiçbir sıkıntı, hiçbir gayri yasal durum yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Berova, ülkeye ithal edilen araçlarda çalıntı sayısının, alınan tedbirler sayesinde en aza indirildiğini kaydederek, böyle araçların ülkeye gelmemesi için mevzuat çalışmasının tamamlandığını vurguladı.

Araçların ihaleyle satışının yapılamayacağına işaret eden Berova, bu nedenle incelemesi tamamlanan 27 aracın, Devlet Emlak Malzeme Dairesi'ne devredildiğini aktardı.

KKTC'de bu araçların kamu hizmetinde kullanılması nedeniyle "Çalıntı araç resmi hizmette kullanılabilir mi?" tartışmaları başlamıştı.

Çoğunlukla İngiltere ve Japonya'dan ithal edilen araçlara, ülkeye girişlerinde çalıntı olduğunun tespit edilmesinin ardından el konulduğu belirtildi.