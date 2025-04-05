KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi: UBP'den Ersin Tatar'a destek - Son Dakika
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KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi: UBP'den Ersin Tatar'a destek

- KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi: UBP'den Ersin Tatar'a destek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP), Ekim ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı bağımsız aday olarak destekleme kararı aldı.

05.04.2025 21:53
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- KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi: UBP'den Ersin Tatar'a destek

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP), Ekim ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı bağımsız aday olarak destekleme kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ekim ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için siyasi hareketlilik başladı. Ulusal Birlik Partisi (UBP), başkent Lefkoşa Sarayönü'nde düzenlenen Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarının ardından mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı bağımsız aday olarak destekleme kararı aldı. UBP Parti Meclisi, hükümetin anayasal haklar, evrensel değerler, bilim ve toplum hassasiyetleri doğrultusunda sağduyulu kararlar almasını desteklediklerini ifade etti.

"Ersin Tatar, ulusal dava uğruna büyük fedakarlıklar yaptı"

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından UBP Genel Başkanı ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel açıklama yaptı. Üstel, Tatar'ın Türkiye ile olan güçlü ilişkilerine çekerek, mevcut cumhurbaşkanına seçim sürecinde başarılar diledi. Toplantıda iki ana başlıkta değerlendirme yapıldığını belirten Üstel, "Birincisi, parti meclisi yaşanan olayları gündemine getirdi. İkincisi UBP'nin Genel Başkanı ve Başbakanlığını yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı bağımsız aday olarak destekleme kararı aldı" dedi.

Üstel, Tatar'ın ulusal dava uğruna büyük fedakarlıklar yaptığını vurguladı. İki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü konularının müzakere sürecinin temelini oluşturduğunu belirten Başbakan Üstel, Tatar'ın Türkiye ile gerçekleştirdiği üst düzey temaslarla süreci bugüne taşıdığını ifade etti.

Tatar'dan Türkiye vurgusu

Kararın ardından toplantıya katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yaptığı açıklamada, 4,5 yıl önce olduğu gibi bugün de UBP'nin desteğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Tatar, federal temelli çözüm anlayışının artık geçerliliğini yitirdiğini söyleyerek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde yürütülen yeni siyasetin uluslararası alanda da ses getirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yeni siyaseti uluslararası platformlarda savunduğunu hatırlatan Tatar, "Bu seçimi kazanmamızla artık milli siyaset tam yerini almış olacaktır" diye konuştu.

Seçimlerin kazanılmasıyla birlikte milli siyasetin kökleşeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, aksi takdirde ciddi zaman kayıpları yaşanacağını ve milli siyasetin zarar göreceğini vurguladı. UBP'nin bu mücadelede her zaman arkasında durduğunu aktaran Tatar, Türkiye ile uyumlu ilişkilerin ülkenin refahını artırdığını söyledi. Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nın önemine dikkat çeken Tatar, Rum tarafında yaşanan uluslararası gelişmelerin etkileri tartışılırken, KKTC'nin ekonomik gelişimini sürdürdüğünü belirtti.

"Rum'un egemen olacağı bir yapıdan Kıbrıs Türkü'ne hayır gelmez"

Konuşmasında inşaat ve turizm sektörlerindeki gelişmeleri de değerlendiren Tatar, Girne'de tamamlanacak 4 otelle birlikte yatak kapasitesinin 50 bini bulacağını ifade etti. Sanayi ve hizmet sektörlerine yapılacak yatırımlarla istikrarın devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olması gerektiğini belirten Tatar, gönlünün her zaman UBP ile olduğunu vurguladı. Seçim sürecinde milli cephenin ve sağduyulu kesimlerin desteğiyle yola devam edeceklerini aktaran Tatar, Kıbrıs Türk halkının beklentilerine cevap verecek bir anlayışın kazanması temennisinde bulundu. Tatar, seçim sürecinde fikir ayrılıklarının olabileceğini ifade ederek, karşı tarafın federasyon temelli bir yaklaşımı savunduğunu ve bunun "sıfır asker, sıfır garanti" gibi tehlikeler barındırdığını belirtti. Bu anlayışın Türkiye ile bağların kopmasına neden olabileceğini söyleyen Tatar, "Rum'un egemen olacağı bir yapıdan Kıbrıs Türkü'ne hayır gelmez" dedi.

KKTC'nin konumu itibarıyla önemine dikkat çeken Tatar, Türk Devletleri ile yapılan görüşmelerde KKTC'nin " Akdeniz'e açılan bir pencere" olarak değerlendirildiğini aktardı. Tatar, "Eğer yüreğimizle, gerçek anlamda birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadeleyi verdiğimiz takdirde, bana göre bu mücadeleyi biz kazanacağız. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın" şeklinde konuştu. Tatar, büyük bir sorumluluk taşıdığının farkında olduğunu belirtti.

Tatar son seçimlerde yüzde 51.69 oy almıştı

Ülkede 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda UBP'nin adayı olarak yarışan Ersin Tatar, yüzde 51.69 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilmişti. Seçimlere bağımsız aday olarak katılan dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 48.31 oy almıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi: UBP'den Ersin Tatar'a destek - Son Dakika

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