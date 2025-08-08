KKTC'de Elektrik Kesintileri Son Buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KKTC'de Elektrik Kesintileri Son Buluyor

08.08.2025 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneşköy Trafo Merkezi'ndeki patlamadan sonra bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana trafolardan birinde meydana gelen patlamanın ardından bazı şehirlere elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.

Güneşköy Trafo Merkezi'ndeki patlama nedeniyle ülke genelinde saat 05.00'ten itibaren yaşanan elektrik kesintisi bazı kentlerde son buldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan (Kıb-Tek) alınan bilgiye göre, başkent Lefkoşa ve Girne'de birçok bölgeye elektrik sağlanırken, Gazimağusa, Güzelyurt, Değirmenlik, Lapta, Akıncılar ve Lefke'de halen birçok yerleşim yerine elektrik verilemiyor.

Kıb-Tek yetkilileri, patlama yaşanan trafo merkezinin devre dışı bırakılmasıyla elektrik akışının ülke genelinde ilerleyen saatlerde sağlanacağını bildirdi.

Öte yandan Kıb-Tek'ten yapılan yazılı açıklamada, KKTC genelindeki elektrik kesintilerinin Güzelyurt'taki Güneşköy Trafo Merkezi'ndeki patlama sonucu oluşan arızadan kaynaklı olduğu vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Arıza meydana gelmesiyle birlikte santrallerimiz koruma amaçlı otomatik olarak kendilerini emniyete almış, buna bağlı olarak ülke genelinde elektrik kesintileri meydana gelmiştir. Meydana gelen arızaya hemen ekiplerimiz tarafından müdahale edilerek trafo merkezi izole edilmiştir. İzole edildikten sonra santrallerimiz düzenli yük artırımıyla devreye alınarak bölgelerimize peyderpey enerji verilmeye başlanmıştır. Arızadan dolayı verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü siz değerli halkımızdan özür dileriz."

Lefkoşa'ya su akışı durdu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Geçitköy Barajı'ndan başkente su sağlanamadığını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan elektrik sorunu giderilene kadar suyun idareli kullanılması istendi.

Akşam saatlerinde elektrik sorunun çözülmesiyle Türkiye'den getirilen suyun depolandığı Geçitköy Barajı'ndan başkent Lefkoşa'da dahil birçok kente su akışı yeniden başladı.

Cep telefonu ve internet kesintileri sona erdi

Saat 05.00'te başlayarak 15.00'e kadar süren elektrik kesintileri nedeniyle KKTC genelinde cep telefonu iletişimi ve internette kesintiler meydana geldi.

Elektriğin verilmeye başlanmasıyla cep telefonu şebekesi ile internetteki kesintiler büyük oranda sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, KKTCELL istasyonlarında yedek akü bulunmasına rağmen ülke enerji altyapısında yaşanan kesintinin uzun sürmesi nedeniyle akülerin yetersiz kaldığını ve hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Ekiplerinin istasyonlara müdahale ederek, ek mobil jeneratör takviyesi yaparak kesintileri önlediğini belirten Gürler, elektrik arızalarının giderilmesiyle mobil iletişim ve internet kesintilerinin tamamen sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 3-sayfa, Enerji, Güncel, Kıbrıs, Kıbrıs, Yaşam, Girne, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Elektrik Kesintileri Son Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi

15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
23:44
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
23:36
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
23:10
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
23:01
Ardan Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Panathinaikos ile yenişemedi
Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi
22:49
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
22:24
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham 3 maçta tam 4 gol
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham! 3 maçta tam 4 gol
22:15
12 dev adamdan tatsız prova
12 dev adamdan tatsız prova
22:09
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 18:28:51. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC'de Elektrik Kesintileri Son Buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.