KKTC'de Elektrik Kesintileri Son Buluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana trafolardan birinde meydana gelen patlamanın ardından bazı şehirlere elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.

Güneşköy Trafo Merkezi'ndeki patlama nedeniyle ülke genelinde saat 05.00'ten itibaren yaşanan elektrik kesintisi bazı kentlerde son buldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan (Kıb-Tek) alınan bilgiye göre, başkent Lefkoşa ve Girne'de birçok bölgeye elektrik sağlanırken, Gazimağusa, Güzelyurt, Değirmenlik, Lapta, Akıncılar ve Lefke'de halen birçok yerleşim yerine elektrik verilemiyor.

Kıb-Tek yetkilileri, patlama yaşanan trafo merkezinin devre dışı bırakılmasıyla elektrik akışının ülke genelinde ilerleyen saatlerde sağlanacağını bildirdi.

Öte yandan Kıb-Tek'ten yapılan yazılı açıklamada, KKTC genelindeki elektrik kesintilerinin Güzelyurt'taki Güneşköy Trafo Merkezi'ndeki patlama sonucu oluşan arızadan kaynaklı olduğu vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Arıza meydana gelmesiyle birlikte santrallerimiz koruma amaçlı otomatik olarak kendilerini emniyete almış, buna bağlı olarak ülke genelinde elektrik kesintileri meydana gelmiştir. Meydana gelen arızaya hemen ekiplerimiz tarafından müdahale edilerek trafo merkezi izole edilmiştir. İzole edildikten sonra santrallerimiz düzenli yük artırımıyla devreye alınarak bölgelerimize peyderpey enerji verilmeye başlanmıştır. Arızadan dolayı verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü siz değerli halkımızdan özür dileriz."

Lefkoşa'ya su akışı durdu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Geçitköy Barajı'ndan başkente su sağlanamadığını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan elektrik sorunu giderilene kadar suyun idareli kullanılması istendi.

Akşam saatlerinde elektrik sorunun çözülmesiyle Türkiye'den getirilen suyun depolandığı Geçitköy Barajı'ndan başkent Lefkoşa'da dahil birçok kente su akışı yeniden başladı.

Cep telefonu ve internet kesintileri sona erdi

Saat 05.00'te başlayarak 15.00'e kadar süren elektrik kesintileri nedeniyle KKTC genelinde cep telefonu iletişimi ve internette kesintiler meydana geldi.

Elektriğin verilmeye başlanmasıyla cep telefonu şebekesi ile internetteki kesintiler büyük oranda sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, KKTCELL istasyonlarında yedek akü bulunmasına rağmen ülke enerji altyapısında yaşanan kesintinin uzun sürmesi nedeniyle akülerin yetersiz kaldığını ve hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Ekiplerinin istasyonlara müdahale ederek, ek mobil jeneratör takviyesi yaparak kesintileri önlediğini belirten Gürler, elektrik arızalarının giderilmesiyle mobil iletişim ve internet kesintilerinin tamamen sona ereceğini kaydetti.