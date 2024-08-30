Askerlik izninde kaçan asker, internet kafede yakalandı - Son Dakika
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Askerlik izninde kaçan asker, internet kafede yakalandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askerlik yaparken izinli olarak Bursa'ya gelen Erdem Y., dönmemesi üzerine 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Erdem Y., bir internet kafede asker oyunu oynarken sivil ekipler tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi. İşlemlerinin ardından Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere askerlik şubesine teslim edildi.

30.08.2024 11:34  Güncelleme: 12:51
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askerlik yaparken izinli olarak Bursa'ya gelip, dönmeyen Erdem Y. (25), internet kafede asker oyunu oynarken yakalandı. O anlar, kameraya yansıdı.

KKTC'de 5 aylık asker olan Erdem Y., geçen yıl 5 günlük izin alarak memleketi Bursa'ya geldi. Tezkeresine 25 gün kalan Erdem Y. geri dönmeyince, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yeri tespit edilen ancak resmi kıyafetli polisleri görünce kaçan Erdem Y. için bu kez sivil ekipler devreye girdi.

Memleketine izne gidip geri dönmeyen asker, oyun oynarken yakalandı

SİVİL POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMAK İSTEDİ

Erdem Y.'nin Yıldırım ilçesindeki bir internet kafede olduğu bilgisini alan ekipler, adrese sivil polisleri yönlendirdi. Erdem Y., sivil ekiplerin polis olduğunu anlayınca yine kaçmak istedi.

Memleketine izne gidip geri dönmeyen asker, oyun oynarken yakalandı

ASKER OYUNU OYNUYORDU

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, asker oyunu oynarken yakalanan Erdem Y. adliyeye sevk edildi. İşlemleri sonrası Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edildi.

Askerlik izninde kaçan asker, internet kafede yakalandı
Kaynak: DHA

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