KKTC'de çıkan yangın Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından söndürüldü - Son Dakika
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KKTC'de çıkan yangın Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından söndürüldü

KKTC\'de çıkan yangın Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından söndürüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke-Bağlıköy bölgesinde çıkan yangın, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve diğer yetkili kurumların müdahalesiyle söndürüldü. Yangına bir helikopterle havadan su atımı yapıldı ve personelin üstün gayretiyle yangın kontrol altına alındı. İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri ve Orman Dairesi Müdürlüğü çalışanları da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

08.06.2024 17:41
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke-Bağlıköy bölgesinde çıkan yangın, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve diğer yetkili kurumların müdahalesiyle söndürüldü.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, bugün Lefke-Bağlıköy bölgesinde öğle saatlerinde çıkan yangına ivedilikle müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, bir helikopterle havadan 11 sorti ile su atımı yapıldığı ve tüm personelin üstün gayretiyle yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birimleri dışında itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri ve Orman Dairesi Müdürlüğü çalışanlarının yangın söndürme çalışmalarında rol aldığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtfaiye, Kıbrıs, Lefke, Dünya, Güncel, Son Dakika

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