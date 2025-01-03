KKTC'de Sosyal İnovasyon Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) teknoloji ve inovasyon tutkunlarını bir araya getirecek TEKNOFEST KKTC 2025 kapsamındaki Sosyal İnovasyon Yarışması'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, TEKNOFEST KKTC kapsamında düzenlenen Sosyal İnovasyon Yarışması bu yıl toplumsal faydayı artırmayı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen projeler için yer açıyor.

Yürütücülüğünü TÜBİTAK'ın üstlendiği yarışma, bireylerin yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirerek toplumsal sorunlara çözüm sunmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

"Hayat Boyu Öğrenme", "Toplum" ve "Güvenlik" olmak üzere üç ana kategoride düzenlenecek Sosyal İnovasyon Yarışması, toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen projelere odaklanacak.

Katılımcılar, yaşam koşullarını geliştiren, toplumsal fayda yaratan ve bireylerin topluma aktif katılımını teşvik eden yenilikçi projelerle yarışmaya başvurabilecek.

Sosyal İnovasyon Yarışması'na, Türkiye, KKTC ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilkokul, ortaokul, lise (açık öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil) ile mezunlar katılabiliyor.

Katılımcılar, bireysel olarak başvuru yapabilecekleri gibi en fazla 6 kişiden oluşan takımlar da kurarak yarışmaya katılabilecek.

Yarışmada, ilkokul düzeyinde birinci olanlar 50 bin TL, ikinci olanlar 40 bin TL, üçüncü olanlar ise 30 bin TL ödül kazanacak. Ortaokul kategorisinde birincilere 60 bin TL, ikincilere 50 bin TL, üçüncülere 40 bin TL ödül verilecek. Lise seviyesinde dereceye girenler için birincilik ödülü 70 bin TL, ikincilik ödülü 60 bin TL, üçüncülük ödülü ise 50 bin TL olarak belirlendi. Üniversite ve üzeri kategoride yarışan birinciler 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler ise 60 bin TL ile ödüllendirilecek.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayacak TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvuru süresi 15 Ocak'ta sona erecek.