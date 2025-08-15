KKTC'de Taşkent katliamında şehit olan Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
KKTC'de Taşkent katliamında şehit olan Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi

15.08.2025 16:01
Rum terör örgütü EOKA ve güvenlik güçleri tarafından 51 yıl önce Taşkent'te toplu katliamla şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi.

Taşkent Şehitler Anıtı'ndaki anma törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum, dernek, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkanın yanı sıra şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Tören, çelenklerin Taşkent Şehitler Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın kendileri için dönüm noktası olduğunu belirterek, harekatın Kıbrıs Türklerine yönelik toplu katliamlara son verdiğini söyledi.

Tatar, bugün Gazze'de olduğu gibi medeni dünyanın bundan 50-60 yıl önce Kıbrıs Türklerinin yaşadıklarına seyirci kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rum idaresi, Türklere yönelik toplu katliamların sorumlularını hiçbir zaman cezalandırmadı. Bunlar, tarihe cezalandırılmamış cinayetler olarak geçmiştir çünkü Rum idaresi, bunların cezalandırılması için hiçbir işlem yapmamıştır. Bu, onların bir utancıdır. Taşkent'te yaşananlar, dünyanın çok az yerinde yaşanan bir barbarlık ve insanlık suçuydu."

Tatar, Kıbrıslı Türklere yönelik Taşkent, Tatlısu ve Terazi'deki toplu katliamlara resmi kayıtlara göre Rum polis ve askerinin de katıldığını belirterek, Rum Yönetimi'nin bunlardan utanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Taşkent katliamı

Kıbrıs'taki Yunan ve Rum askerler, 14 Ağustos 1974'te Taşkent köyünde 89 Kıbrıslı Türk'ü evlerinden topladıktan sonra öldürdü.

Köydeki 9 yaşından büyük erkekleri toplayan Yunan ve Rumlar, bazı kaynaklara göre 85, bazılarına göre ise 89 Kıbrıs Türkü'nü öldürdükten sonra toplu mezarlara koydu.

Toplu mezardaki Kıbrıslı Türklere ait kalıntılar, DNA ve kimlik tespitinden sonra KKTC'nin Taşkent köyünde 15 Ağustos 2014 yılında tamamlanan Taşkent Şehitliği'ne defnedildi.

Terör örgütü EOKA'nın eski üyelerinden Andreas Dimitriu isimli Kıbrıslı Rum, Alithia gazetesine yaptığı açıklamada, Rum ve Yunanların 14 Ağustos 1974'te Taşkent köyünde 89 Kıbrıslı Türk'ü evlerinden topladıktan sonra öldürdüklerini itiraf etti.

Dimitriu, katliamda Rum ve Yunan güvenlik güçlerinin kendilerine yardım ettiğini savunarak, katledilen Taşkent'teki Türklerin, esir takası bahanesiyle gözaltına alındıklarını açıklamıştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 2011-2013 yıllarında dışişleri bakanlığı görevinde bulunan Erato Kozaku-Markullis, 2016 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflı mesajda, "14 Ağustos 1974 günü EOKA-B aşırılıkçıları tarafından işlenen korkunç cinayetlerin sonucu olarak Atlılar, Muratağa ve Sandallar'da öldürülen 126 kadın ve çocuk ve Taşkent'te öldürülen 85 sivil erkek nedeniyle Kıbrıs Türklerinden özür diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

