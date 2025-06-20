KKTC'de Yükseköğretim Başarı Hikayesi - Son Dakika
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KKTC'de Yükseköğretim Başarı Hikayesi

20.06.2025 22:35
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin turizm ve yükseköğretimle önemli bir başarı yakaladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, diğer ada ülkelerinin ekonomilerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de (KKTC) sanayi ve ticaretin sınırlı yapısı nedeniyle turizm ve yükseköğretimin ülke ekonomisinin lokomotifi haline geldiğini belirterek "KKTC, uygulanan ambargolara rağmen yükseköğretim alanında önemli bir başarı hikayesi yazmaktadır." dedi.

KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesinin başkent Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs adasının, geçmişten bugüne ilmin, eğitimin ve kültürel sürekliliğin kök saldığı, vakıf geleneğiyle şekillenmiş bir eğitim coğrafyası olduğunu hatırlatarak bugün KKTC'deki üniversitelerin, bu tarihi mirası, çağın yükseköğretim vizyonuyla bütünleştirerek bilimsel gelişmeye katkı sunduklarına dikkati çekti.

Yılmaz, UNESCO verilerine göre, kendi ülkesi dışında öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısının 2025 yılı itibarıyla 8 milyona ulaşması beklendiğini, bu sayının 2040 yılında 600 milyonu aşacağının öngörüldüğünü aktararak ileriki süreçte üniversitelerin uluslararası olma ve kalite odaklı çalışmalarında öğrenci hareketliliğini stratejik bir öncelik haline geleceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında diğer ada ülkelerinin ekonomilerinde olduğu gibi KKTC'de de sanayi ve ticaretin sınırlı yapısı nedeniyle turizm ve yükseköğretimin ülke ekonomisinin lokomotifi haline geldiğini belirterek "KKTC, uygulanan ambargolara rağmen yükseköğretim alanında önemli bir başarı hikayesi yazmaktadır. Üniversiteler, KKTC'nin dünyaya açılan en güçlü kapılarından biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye ile KKTC arasındaki yükseköğretim işbirliğinin akademik hareketlilik, çift diploma programları ve ortak araştırma projelerine dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son beş yılda 150 milyon lirayı aşan kaynak, KKTC üniversitelerine sağlanmış durumdadır. Ayrıca TÜBİTAK ortaklığıyla yürütülen AR-GE projeleri, genç bilim insanlarımızın önünü açmakta, adanın bilgi toplumuna dönüşme hedefini desteklemektedir. Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) arasındaki kurumsal işbirliği ise KKTC yükseköğretim sisteminin kalite güvencesi ve yönetişim açısından güçlenmesini sağlamaktadır."

Yılmaz, ileriki dönemde KKTC'nin, yüksek öğretimde kaliteyi esas alan, dijital çağa uyumlu, daha üretken ve rekabetçi bir yapıya kavuşacağına inandıklarını dile getirerek Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bu alanda da KKTC'yi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Yükseköğretim Başarı Hikayesi - Son Dakika

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